Prefeitos do Marajó elegem nova diretoria da AMAM

Prefeitos que compõe a Associação dos Municípios do Arquipélago do Marajó – AMAM elegeram na terça-feira(31), a nova diretoria da entidade para o biênio 2023/2024, tendo na presidência o prefeito de Soure, Guto Gouvêa e o prefeitos Clebinho, de Bagre, e a prefeita de Oeiras, Gilma Ribeiro, nas primeira e segunda vice-presidência. A solenidade contou com a presença de dez prefeitos filiados, da deputada estadual Andréia Xarão e do colega deputado Iran Lima, do secretário especial do Marajó, Jaime Barbosa, cinco ex-prefeitos, convidados, jornalistas e servidores da instituição.

Na ocasião, foi inaugurada uma galeria de fotos dos ex-presidentes e do atual, que cumprirá seu segundo mandato à frente da entidade.

Durante a solenidade de posse, os prefeitos ressaltaram a importância da AMAM como entidade de fomento do desenvolvimento socioeconômico regional, destacando a valorização do trabalho e de ações conjuntas, em parceria com os governos federal e estadual, para um crescimento sustentável e igualitário.

O presidente reeleito Guto Gouvêa investiu na melhoria da estrutura da sede, na qualificação do pessoal de apoio, em campanhas em defesa de crianças e adolescentes, e na interface com o governador Helder Barbalho para mais investimentos em infraestutura urbana.

PREFEITOS PRESENTES

Participaram os prefeitos Guto Gouvea, Soure; Clebinho, Bagre; Gilma, Oeiras; seu Carlos, Salvaterra; Bambueta, Cachoeira do Arari; Boró, Anajás; Clebão, Curralinho; Pauo Ferreira. Portel; Xarão Leão, Breves; Consuelo Castro, Ponta de Pedras.

Imagens: Ray Nonato/Agência 2.8