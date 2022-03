Prefeitura abre inscrições para 35 vagas de mototaxista em Canaã dos Carajás

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública Viária (Semspuv), está com inscrições abertas para o processo de seleção de novas 35 vagas para licenças de mototaxistas em Canaã dos Carajás.

As inscrições seguem até o dia 14 de abril, e podem ser feitas na sede da Secretaria, na Avenida Weyne Cavalcante, das 8h às 12h.

Podem participar do processo maiores de 21 anos, que tenham propriedade de motocicleta de no mínimo 125 cilindradas, com pelo menos dois anos de habilitação da categoria A, e que também resida em Canaã há pelo menos dois anos.

Além disso, os interessados devem apresentar certidões negativas de antecedentes criminais, de quitação militar, de quitação das obrigações eleitorais, dentre outras documentações especificadas no edital. A seleção dos classificados vai levar em conta fatores como o histórico da Carteira de Habilitação e a escolaridade.

Fonte: Portal Debate, com PMCC/Ascom