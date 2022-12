Prefeitura abre inscrições para o curso de aperfeiçoamento em Educação Popular em Saúde

Já estão abertas as inscrições para o Curso de Aperfeiçoamento em Educação Popular em Saúde, uma ação da Prefeitura de Belém por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), em parceria com a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV) da Fundação Oswaldo Cruz.

O curso tem como objetivo formar profissionais das equipes de Atenção Básica em Saúde, em especial os Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de Controle de Endemias (vigilância em saúde, de saúde pública, entre outros), Agentes Indígenas de Saúde e dos movimentos sociais, tendo como referencial político-pedagógico a Educação Popular em Saúde (EdpopSUS).

Para Larissa Medeiros, Referência Técnica em Educação Popular em Saúde da Sesma, o curso valoriza as experiências de quem atua cotidianamente nos territórios do EdPopSUS. “Fortalece o compromisso com a universalidade, equidade, integralidade e participação popular no SUS”, reforça.

Inscrições – O período de inscrições se estende até o dia 1º de fevereiro de 2023 em formulário disponível aqui.

Antes de efetuar o pedido de inscrição, o candidato deverá conhecer todas as regras previstas e certificar-se de que preencherá todos os requisitos exigidos. Não será cobrada taxa de matrícula.

O curso é destinado a servidores da Sesma, prioritariamente para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Controle de Endemias (ACE); profissionais de saúde integrantes da Estratégia de Saúde da Família/Atenção Básica e integrantes dos movimentos sociais e lideranças comunitárias do Distrito Administrativo do Entroncamento – Daent, Distrito Administrativo de Outeiro – Daout e Região das Ilhas. Haverá uma turma para os interessados dos demais distritos.

Serão ofertadas 105 vagas distribuídas em três turmas. As vagas serão preenchidas conforme a disponibilização das turmas. Cada turma será composta com um máximo de 35 e um mínimo de 20 alunos. Todos os participantes da turma devem ter passado pela seleção, não sendo permitida a participação na categoria de ouvinte.

Serão reservadas 70% das vagas para Agente Comunitário de Saúde e Agente de Endemias, e 30% para os demais profissionais da Atenção Básica, Lideranças Comunitárias e integrantes dos movimentos sociais. Os candidatos que não comparecerem aos dois primeiros encontros e/ou não apresentarem os documentos exigidos, perderão automaticamente o direito à matricula.

Os resultados de cada fase e o resultado final desse processo seletivo serão divulgados no endereço eletrônico da Sesma.

Texto: Augusto Pachêco

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação/Sesma