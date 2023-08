Prefeitura abre inscrições para voluntários no Círio 2023

Começa na próxima semana, as inscrições para as pessoas e profissionais de saúde que desejam ser voluntários como socorristas nas procissões do Círio de Nazaré 2023. Interessados podem fazer sua inscrição gratuitamente na sede da Defesa Civil, localizada na Aldeia Cabana. Para ser voluntario socorrista no Círio 2023 pela Comdec, a pessoa deve possuir idade igual ou acima de 18 anos e estar apta para realizar atividades físicas.

A iniciativa é da Comissão Municipal de Defesa Civil (Comdec), a expectativa da Defesa Civil é trabalhar com cerca de 1.500 socorristas voluntários no Círio de Nazaré 2023. Mas é possível que esse número aumente para cerca de 4.000 voluntários, contando com a participação de grupos de bombeiros civis e grupos de resgates que integram a equipe da Defesa Civil todos os anos na quadra nazarena.

O período de inscrição é do dia 16 a 25 de agosto. Já o treinamento terá inicio no dia 1° de setembro, com turmas pela manhã, das 8hàs 12h, e à tarde das 14h às 18h, no auditório da Aldeia Cabana. A iniciativa da convocação é da Prefeitura de Belém, por meio Comissão Municipal de Defesa Civil (Comdec).

Veja os documentos necessários: