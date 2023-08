Prefeitura abre investigação sobre podas e derrubadas irregulares de árvores na Marambaia

Nesta última terça-feira (15), a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), identificou uma série de crimes ambientais na Rua da Mata, no Bairro da Marambaia, em Belém. Após ser realizado a fiscalização, foi identificado a poda irregular de dez árvores ao longo da via.

Além disso, os galhos e folhas cortados sem autorização, foram descartados no canteiro central da Rua da Mata. Os técnicos da Semma voltarão ao local nesta quarta-feira (16), para notificar os autores e mandantes dos crimes.

Foto: Ascom Semma

Importante destacar que o Plano Municipal de Arborização Urbana de Belém considera crime ambiental suprimir, destruir, danificar, lesar ou maltratar, de qualquer modo, árvores e arbustos localizados em áreas públicas. Conforme o decreto nº 6.514/08, art. 9º, o autor da poda ilegal está sujeito a pagar multa. Os valores variam de R$ 50,00 a R$ 50 milhões, dependendo da espécie, idade e tamanho do vegetal. O caso será encaminhado também para a Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) da Polícia Civil.

Entre as ações registradas na Marambaia, os cortes feitos com facão em uma mangueira, espécie tombada como patrimônio histórico, segundo a Lei de Patrimônio Histórico, n° 7.709, de 18 de maio de 1994 no Capítulo VII, Art.52. Há também a poda de uma castanheira em frente a um residencial. Esta chama a atenção porque apenas os galhos do lado do condomínio foram retirados, deixando o vegetal desequilibrado.

Quando a poda ou corte do vegetal é feito de forma inadequada, há riscos de ocasionar deficiência no desenvolvimento estrutural da árvore, o que aumenta o risco de queda.

Manutenção

Diariamente, a Semma realiza podas nas árvores por toda a Belém, o que inclui os distritos. Na maioria dos casos, são feitas podas de limpeza, mas há outros tipos de podas, como de correção de ramos, redução de copa, poda de formação e poda de livramento de fachada.

Como pedir o serviço

O serviço de poda deve ser solicitado diretamente na Secretaria de Meio Ambiente. Para registrar o pedido, é necessário apresentar documento de identidade com foto, informar a localização do vegetal (rua principal e perímetro) e o motivo do requerimento. Não são aceitos pedidos feitos por e-mail ou por telefone. Em caso de emergência, o Centro Integrado de Operações (Ciop) deve ser acionado pelo número 190.

Denúncia

Para denunciar poda irregular, envie um e-mail com o local em que a poda ocorre ou ocorreu e imagens da atividade. E-mail: denunciameioambiente@semma.pmb.pa.gov.br

Foto Destaque: Reprodução Internet