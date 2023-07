Prefeitura adota ponto facultativo nos dias de jogos da Seleção Feminina na Copa do Mundo de Futebol

A Prefeitura de Belém publicou nesta quinta-feira, 20, na página 4 do Diário Oficial do Município, a portaria que adota ponto facultativo para servidores municipais nos dias de jogos da Seleção Brasileira Femina de Futebol, durante a Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia. O torneio será promovido de hoje, 20, a 20 de agosto. A estreia da seleção brasileira será na próxima segunda-feira, 24, contra o Panamá.

Serviços essenciais

Durante o ponto facultativo, os serviços essenciais estarão garantidos à população na capital paraense. Os efeitos da Portaria não alcançam a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma); a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob); e o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém (Iasb), que funcionarão normalmente.

Horários

Com a flexibilização, os servidores poderão se ausentar do trabalho para assistir aos jogos, medida tradicionalmente adotada apenas na Copa do Mundo Masculina de Futebol.

Em dias de jogos que começam até às 7h30, o expediente terá início às 11h.

Nos dias de jogos iniciados às 8h, o expediente começará ao meio-dia.

Compensações

O documento prevê ainda a compensação, até o dia 29 de dezembro, das horas não trabalhadas.

Os serviços essenciais

Além dos serviços da Sesma, Semob e Iasb, são considerados essenciais:

– A fiscalização e o Departamento de Feiras, Mercados e Portos, da Secretaria Municipal de Economia (Secon);

– Cemitérios;

– Departamento de Resíduos Sólidos (Dres), da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan);

– Na saúde e acolhimento, são essenciais os serviços de Proteção Social de Média e Alta Complexidade; de acolhida em abrigo para crianças e adolescentes; acolhida em abrigo para mulheres vítimas de violência; acolhida em abrigo para adultos e famílias em situação de rua; setor de calamidade e emergência (Sicape); do centro especializado para pessoas em situação de rua e das unidades de plantão da Funpapa e conselhos tutelares.

São igualmente essenciais os serviços da Guarda Municipal de Belém, da área de arrecadação; e todo o pessoal sob regime de escala de serviços ou regime de plantão.

Os dias de jogos (pontos já facultados)

24/7 (segunda-feira, 8h)

Brasil x Panamá

29/7 (sábado, 7h)

Brasil x França

2/8 (quarta-feira, 7h)

Brasil x Jamaica

Íntrega da portaria

Confira a íntegra da portaria à página 4 do Diário Oficial do Município dessa quinta-feira, 20, editada pela Prefeitura de Belém.

Texto: Erika Morhy

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/IPMB