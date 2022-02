Prefeitura ajusta serviço de transporte de ônibus para atender pedestres na travessia da ponte de Outeiro

A ponte Enéas Martins, de Outeiro, estará liberada para travessia de pedestres, bicicletas e motocicletas, a partir de 5 horas da manhã desta segunda-feira, 21.

O anúncio foi feito na manhã deste domingo, 20, pelo governador Helder Barbalho, durante reunião do Comitê de Crise do Outeiro, baseado nas dependências do Centro Integrado de Operações (Ciop), da qual a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) faz parte.

Travessia – O governador garantiu que as embarcações continuarão atendendo o deslocamento da população entre o Trapiche Francisco Sampaio, Bairro da Brasília, e o Trapiche de Icoaraci, com as lanchas rápidas (catamarã) e dos navios que fazem a travessia Outeiro/Belém/Outeiro, bem como a travessia das balsas na 7ª Rua e no final da Brasília, em Outeiro (rampa na Avenida BL10).

Ficou definido que a travessia na ponte (pedestres, ciclistas e motociclistas) terá acesso controlado e sob a responsabilidade da Polícia Militar do Pará (PMPA) e Departamento de Trânsito do Pará (Detran), em ambos os lados da ponte. Cabe à Semob os ajustes necessários no serviço de transporte coletivo por ônibus, de forma a atender a travessia de pedestres em ambos os lados da cabeceira da ponte.

Prefeitura realizou visitas técnicas

Para assegurar o deslocamento dos moradores, a Prefeitura de Belém, através da Semob, realizou várias visitas técnicas à ponte no lado de Icoaraci para verificar o espaço de manobra para os ônibus, assegurando que os passageiros possam desembarcar com segurança o mais próximo da ponte.

Esse trabalho da Semob está sendo realizado em conjunto com as secretarias municipais de Saneamento (Sesan) e de Urbanismo (Seurb). As obras para garantir a manobra do transporte no outro lado da ponte, em Outeiro, será feita pelo Governo do Estado.

Texto: Rosangela Gusmao

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom