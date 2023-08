Prefeitura amplia a descentralização dos serviços Passe Fácil e já atendeu 2,5 mil usuários em nove meses

A Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), promove a descentralização dos serviços de emissão de cartões Passe Fácil, levando o atendimento para mais próximo das populações usuárias do transporte coletivo de passageiros nos bairros de Belém e, principalmente, nos distritos de Outeiro, Icoaraci, Mosqueiro e ilha do Combu.

Entre o segundo semestre de 2022 e o primeiro semestre de 2023, a Semob já atendeu 2.529 pessoas com a emissão dos cartões Passe Fácil, durante as ações itinerantes realizadas nos distritos, bem como nas participações nos eventos da Prefeitura de Belém, durante a realização da ação Belém Cidadã, iniciada em outubro de 2022, nos bairros da Pedreira e Marambaia.

Ação itinerante – Em 2023, a Semob deu continuidade à ação itinerante, facilitando o acesso aos serviços de emissão de 1ª e 2ª via do cartão de meia-passagem, 1ª e 2ª vias do cartão Sênior, agendamento para a 1ª via e 2ª via do cartão Especial, orientação sobre o desbloqueio de cartão cancelado por biometria facial, além da emissão de credencial de vagas especiais de estacionamento.

A ação é realizada pela Semob, por meio da Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (Coau), da Diretoria de Transportes, em parceria com o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém (Setransbel). “A ação itinerante facilita o acesso aos moradores, usuários do sistema de transporte, com a emissão dos cartões de forma rápida e tranquila, próximo de casa”, incentiva a coordenadora da Coau, Patrícia Ellen da Conceição. Segundo ela, é também uma forma de aproximar a comunidade dos serviços da Prefeitura, por meio da Semob.

Ações em Mosqueiro – Neste veraneio de 2023, a Semob levou atendimento ao distrito de Mosqueiro. Em todos os sábados os serviços de emissão do Passe Fácil foram feitos em bairros de forma itinerante. Ao todo, foram 568 atendimentos de emissão de meia-passagem, cartões Sênior e Especial e credencial de vaga de estacionamento, beneficiando diretamente as populações dos bairros Carananduba, Vila, Baía do Sol e São Francisco e dos bairros vizinhos.

As ações ocorreram nas escolas municipais Abel Martins (Carananduba), nos dias 8 e 13 de julho, com 217 atendimentos; Remígio Fernandez (Vila), no dia 15, com 70 atendimentos; Lauro Chaves (Baía do Sol), no dia 22, com 117 atendimentos, e Maroja Neto (São Francisco), no dia 29, com 74 atendimentos.

“Moro na Baía do Sol e perdi a oportunidade de solicitar a meia-passagem do meu neto, quando a ação ocorreu no bairro, por falta de documentação. Mas fomos atendidos no sábado seguinte, em São Francisco”, contou a dona de casa Lucimar da Silva, avó do Yann Alexsandro, de 14 anos.



Belém Cidadã – A primeira edição da ação Belém Cidadã foi em 15 de outubro 2022, na Aldeia Cabana, Pedreira, com a participação das secretarias, autarquias e fundações, quando a Semob realizou 258 atendimentos. A segunda aconteceu em 22 de outubro, na Praça Dom Alberto Ramos, Marambaia, onde foram feitos 186 atendimentos, referentes ao Passe Fácil.

Na época, o prefeito Edmilson Rodrigues destacou a necessidade da ação de cidadania que a Prefeitura se propôs a levar vários serviços a diversos bairros e distritos de Belém. “É mais uma ação, que é realizada em vários bairros, levando serviços de diversas secretarias. Vai desde a economia solidária, o microcrédito, vacinação, retirada de documentos como a meia-passagem. É um programa de cidadania”, pontuou.

Para a superintendente Ana Valéria Borges, a Semob Itinerante aproxima a comunidade dos serviços da Superintendência, facilitando esse acesso às populações dos bairros e distritos.

Edições 2023 – Sob esse aspecto, a Semob participa da ação Belém Cidadã, realizada desde outubro de 2022, intensificando em 2023. Neste ano, foram realizados 1.030 atendimentos de emissão do Passe Fácil, nas oito ações cidadãs realizadas.

Em 11 de janeiro de 2023, a ação ocorreu no estacionamento do Ver-O-Peso, onde foram feitos 54 atendimentos. No dia 28 de janeiro, a ação cidadã foi em Icoaraci e a Semob realizou 316 atendimentos. Na escola Walter Caminha, no Mangueirão, no dia 11 de março, foram 115 atendimentos.

No bairro do Jurunas, no dia 1º de abril, foram 95 atendimentos. Já em Outeiro, no dia 15 de abril, na Escola Pedro Demo, a Semob atendeu 151 usuários. Na Praça da República, no dia 30 de abril, foram 191 atendimentos. Na ilha do Combu, no dia 5 de maio, e na Avenida Portugal foram 62 e 46 atendimentos, respectivamente.

Outras ações – No dia 19 de novembro, a Semob realizou 22 atendimentos na 12ª Ação Solidária, promovida pela Catedral de Belém. No dia 25, atendeu 30 universitários durante ação da Semana da Saúde da Universidade do Estado (Uepa). Ainda em novembro de 2022, no dia 26, foram 141 atendimentos Passe Fácil à população usuária residente em Mosqueiro, na Escola Remígio Fernandez (Vila).

Já em 2023, por solicitação da Coordenadoria de Diversidade Social (CDS), a Semob participou de ação pelo dia da diversidade, no dia 27 de janeiro, no Solar da Beira. A Semob também foi convidada a participar da ação pelo dia mundial do autismo, na Praça Batista Campos, realizada no dia 2 de abril.

Exatos 178 moradores de Icoaraci foram atendidos durante a Ação Itinerante na Escola Raimundo Cardoso, em Icoaraci, no dia 4 de fevereiro. A ação foi uma continuação do trabalho desenvolvido pela Semob quando participou da quarta edição da Ação Belém Cidadã, na Vila Sorriso, ocorrida no dia 28 de janeiro.

Em Outeiro, no dia 28 de abril, por solicitação da Fundação Escola Bosque (Funbosque), 45 estudantes ribeirinhos foram atendidos na Escola da Pesca. Na Carmelândia, por solicitação da comunidade, a autarquia levou seus serviços aos moradores do bairro, no dia 4 de março, onde 71 pessoas solicitaram a emissão dos cartões Passe Fácil.

Posto Aldeia Cabana – Em decorrência do início das obras de restauração do Mercado de São Brás, o posto Passe Fácil, que funcionava naquele espaço, foi transferido para a Aldeia Cabana, na quarta-feira, 26 de julho.

O novo posto na Aldeia Cabana está localizado na Avenida Pedro Miranda, entre as travessas Enéas Pinheiro e Pirajá. O horário de funcionamento é de 8h às 16h e o acesso é pela travessa Pirajá.

Os serviços realizados são de emissão de 1ª e 2ª via do cartão de meia-passagem, 1ª e 2ª vias do cartão Sênior, 2ª via do cartão Especial e desbloqueio de cartão cancelado por biometria facial. Para a emissão de 1ª via da meia-passagem é necessário fazer o agendamento no site do Passe Fácil (https://www.passefacil.com.br/).

A população aprovou o novo espaço. “Olha, está mais central e a estrutura montada aqui na Aldeia Cabana é muito boa e o atendimento está organizado e rápido”, pontuou Igor Martins, pai de Hiago, 12 anos. Os dois foram receber a meia-passagem do aluno.

Fique de olhos nos demais postos de atendimento Passe Fácil:

Posto Semob/José Malcher – Localizado na avenida Governador José Malcher, 2480

Serviços: Emissão de 1ª passe especial, credencial estacionamento idoso/PCD e credenciamento e atualização do cadastro das escolas.

Horário de atendimento: 8h30 as 13h. Contato:984215014.

Posto Bel Fácil – Localizado no Parque Shopping, na avenida Augusto Montenegro

Serviços: Emissão de 1ª via sênior e 2as vias dos cartões especial, meia passagem e sênior; 1ª e 2ª via da credencial de estacionamento – Idoso e PCD

Horário de atendimento: 9 às 15h

Obs. Atendimento escolas (referente alunos/sistema passe fácil) é feito no horário de 10 às 15h

Estação Cidadania Pátio Belém – Localizado na rua Padre Eutíquio.

Serviços: 1ª via do cartão sênior e credencial estacionamento Idoso/PCD

Horário: 10 às 15 h.



Texto: Rosangela Gusmao

Fonte: Agência Belém/Foto: AScom Semob