Prefeitura anuncia empresa que fará gestão dos terminais hidroviários de Santarém e Santana do Tapará

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), publicou nesta segunda-feira (11), o nome da empresa que fará a gestão dos terminais hidroviários de Santana do Tapará e Santarém, no oeste do Pará.

Após pesquisar preços no mercado de empresas de gestão portuária na região, a Prefeitura decidiu pela contratação, em caráter de emergência e com dispensa de licitação, da empresa Sierra Brasil Ltda, com sede em Manaus. Ela foi a única a apresentar a proposta, que se revelou sem ônus para o município. Além disso, a Sierra, segundo a justificativa da SMT, possui capacidade técnica comprovada na gestão de terminais de cargas e passageiros, e já administra o terminal hidroviário de Manaus.

A empresa ficará responsável pela prestação de serviços de concessão de uso de espaço público, visando a administração, operação portuária, manutenção, conservação e exploração comerciais dos terminais de Santana do Tapará e Santarém.

Após a assinatura do contrato, a empresa deve assumir a gestão do terminal hidroviário de Santarém já no próximo dia 20 de abril, enquanto que a gestão do terminal de Santana do Tapará ocorrerá em 15 dias úteis.

Fonte: O Estado Net

Créditos: Arquivo/Agência Pará