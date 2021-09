Prefeitura anuncia que estádios poderão receber público com 30% da capacidade

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, anunciou nesta quinta-feira, 17, a liberação dos estádios com 30% da capacidade de público. O anúncio foi feito após a reunião com técnicos e diretores da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e presidentes dos clubes do Paysandu, Maurício Ettingel, Remo, Fábio Bentes, e Tuna Luso Brasileira, Graciete Maués. O gestor municipal propôs, ainda, a realização do clássico paraense Re X PA em outubro, para celebrar a volta gradativa dos jogos com a presença dos torcedores, e as diretorias dos dois clubes acataram o pedido.

Para a ocupação de 30% dos estádios, já no próximo jogo, os torcedores devem estar vacinados com as duas doses do imunizante anticovid e apresentar o cartão de vacinação na hora da compra do ingresso e na entrada do local do jogo.

“Os clubes demandaram à prefeitura, depois de expor a situação dos clubes, que dependem de 80% da renda do público, que vai torcer nos estádios, e que há dois anos enfrentam dificuldades. Depois de ouvir a nossa equipe técnica, representada pelo diretor do departamento de Departamento de Vigilância em Saúde da Sesma, Claudio Salgado, nós concluímos que era importante atender as demandas dos presidentes do Paysandu, Remo e Tuna”.

No último boletim divulgado pela Sesma, nesta sexta-feira, 17, as taxas de ocupação de leitos clínicos e de leitos de UTI apareceram zeradas, ou seja, sem nenhum paciente. O mesmo boletim também mostra que foram registrados 35 casos e 01 óbito nos últimos sete dias.

Para liberação dos 30% de capacidade nos estágios foi levada em consideração a eficácia da vacina que bloqueia transmissão da covid-19. Até a última quinta-feira, 16, já tinham sido aplicadas 1.500.085 doses de vacinas anticovid em Belém. Destas, 978.483 pessoas já se vacinaram com a primeira dose e 521.602 com a segunda.

“Considerando os índices de infecção atual, nós estamos seguros. E com os clubes colaborando, vamos avançar cada vez mais. Houve um consenso de que duas doses fossem exigidas. Iniciamos por 30% de ocupação da capacidade dos estádios e, com isso, vamos reacender economicamente os clubes e fortalecer a paixão pelo futebol”, ressaltou o prefeito.

Com a diminuição de novos casos, internações e óbitos, a Prefeitura tem a expectativa de expandir o número em até 50% da capacidade.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcio Ferreira