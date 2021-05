Prefeitura anuncia serviços paliativos para recuperação do calçadão da Epaminondas Jácome

Na tarde de quinta-feira (13), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, visitou o Calçadão Raimundo Escócio, localizado na Epaminondas Jácome, centro comercial de Rio Branco. No local, o desbarrancamento da beira do Rio Acre vem atormentando os lojistas há semanas.

De acordo com o prefeito, a obra de revitalização do calçadão é de responsabilidade do Governo do Estado. Ainda de acordo com o prefeito, o governo já elaborou o projeto e está em busca de captar recursos de R$ 28 milhões para executar os serviços.

“Já nos reunimos com o governador Gladson Cameli para discutir a realização dessa obra e ficou definido que o Governo do Estado ficaria responsável pela recuperação dessa área do calçadão, enquanto a Prefeitura ficaria com a construção dos dois mercados existentes no local, de um novo terminal urbano”, explicou.

Mesmo assim, Bocalom anunciou que fará, a partir da próxima segunda-feira (17), serviços paliativos no local.

POR REDAÇÃO CONTILNET