Prefeitura aplica R$ 607 mil e entrega escola Duas Irmãs Bianca e Adriely plenamente reformada nesta quinta, 8

Nesta quinta-feira, 8, Dia Mundial da Alfabetização, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), reinaugura a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIF) Duas Irmãs Bianca e Adriely, no bairro da Pratinha. A unidade é um símbolo de direito à educação e, principalmente, de combate a qualquer tipo de violência.

A escola será entregue pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues e pela secretária Municipal de Educação, Márcia Bitencourt, aos servidores, professores e alunos.

Foram investidos na reforma R$ 607.570,86 oriundos do Fundo Municipal de Educação (FME) contemplando serviços de revisão do telhado, reforma da cozinha, manutenção dos banheiros, troca de esquadrias, manutenção da rede elétrica, pintura geral e reforma da quadra poliesportiva.

Programação – Para a reinauguração, a escola preparou uma programação especial à comunidade. Alunos do Jardim II farão uma apresentação cultural com o tema “O Sol na minha casinha, a casa do saber” e contará com a participação da escritora Heliana Barriga.

Em seguida, os estudantes do 5º ano apresentarão os dez princípios dos direitos da criança previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e na Declaração Universal dos Direitos das Crianças.

Com elementos teatrais, a turma do 4º dará seu recado sobre o combate a qualquer tipo de abuso de crianças e adolescentes. E no final, haverá a apresentação da Associação Ame e Vida de Artes Marciais.

Entre os convidados especiais está Ivanice Pamplona Pacheco, tia-avó das meninas que dão nome à escola. Ela criou o Instituto Cultural Bianca e Adriely no bairro, que hoje está parado por falta de apoio.

Além da Dra. Mônica Maciel, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, idealizadora do projeto Minha Escola, Meu Refúgio, que atua no combate e na prevenção à violência e ao abuso sexual contra crianças e adolescentes.

História – A EMEIF Duas Irmãs foi inaugurada em 2012 e é resultado de uma reivindicação da comunidade após o assassinato das meninas Bianca Lorene, de 6 anos, e Adrielly Bentes, de 5 anos, vítimas de violência sexual, em 11 fevereiro de 2006.

Atualmente, a unidade atende 556 estudantes do Jardim 2 da educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental, sendo 14 estudantes com deficiência.

Projeto – Entre os projetos desenvolvidos na escola estão: Higiene Bucal, Boas maneiras, Ler tem que ter sabor, Alimentação Saudável, Lendo e relendo na biblioteca da escola, O bichinho curiosos, A importância da água para as nossas vidas e Ser Criança.

Reformas – As transformações físicas das unidades escolares são visíveis por toda a cidade, com 83 obras de manutenção, reforma, construção. Em apenas um ano e meio de gestão, a prefeitura inaugurou 13 obras, incluindo a reforma do Centro de Referência em Inclusão Educacional Gabriel Lima Mendes.

O município conta, atualmente, com 28 unidades prontas e entregues à população, 30 unidades em processo de manutenção e 13 unidades em processo licitatório.

O total previsto para investimento em todas as obras é de aproximadamente R$ 40 milhões e, até agora, cerca de R$ 25 milhões já foram aplicados. Durante este período, as aulas continuaram de forma não presencial sem comprometer o calendário letivo.

A nova estrutura das escolas municipais busca garantir espaços que estimulam o aprendizado, com acessibilidade, conforto térmico e intervenções artísticas promovidas por educadores do projeto “Cores de Belém”, que tem tornado o ambiente escolar mais atrativo e acolhedor.



Texto: Tábita Oliveira

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcos Barbosa