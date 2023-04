Prefeitura apoia ação das centrais sindicais na praça da República na véspera do Dia do Trabalhador

No próximo domingo, 30, véspera do feriado pelo Dia do Trabalhador, 1º de Maio, como forma de apoio à iniciativa realizada pelas centrais sindicais, a Prefeitura de Belém garante mais uma Ação Belém Cidadã para celebrar a data de forma antecipada, levando serviços, saúde e lazer para toda a população.

Nesta edição, a Ação Belém Cidadã acontece na praça da República, na Campina, das 9h às 13h. O espaço é estratégico para a realização de diversas atividades políticas, sociais, culturais e artísticas. É a segunda vez que a ação social da Prefeitura ocorre lá somente este ano. A anterior foi dia 24 de março em comemoração ao mês das mulheres no “Março é das Manas”.

A iniciativa é sempre toda gratuita à comunidade e integra diversos órgãos da gestão municipal. Ela já atendeu moradores de vários bairros de Belém, como Mangueirão, Bengui e Jurunas, e do distrito de Outeiro. Neles, beneficiou milhares de pessoas com serviços gratuitos de emissão de documentos, saúde, mobilidade urbana, cadastros em programas sociais, orientações jurídicas, sociais e psicológicas, e muitos outros.

Para realizar o atendimento, a Prefeitura garante internet e pontos de energias no local da ação. E também a manutenção da iluminação pública no entorno do espaço em que a iniciativa acontece. Também a limpeza, capinação e desobstrução de bueiros na parte interna da escola e em toda a área do entorno.

Acompanhe os serviços oferecidos à população na Ação Belém Cidadã

Domingo, 30 de abril, na praça da República, das 9h às 13h

Saúde humana:

– Vacina Bivalente, AstraZeneca e Coronavac (contra a covid-19)

– Vacina contra a gripe;

– Aferição de pressão;

– Teste de glicemia;

– Orientação nutricional;

– Distribuição de preservativos;

– Autoteste de HIV;

– Folder informativo;

Saúde animal:

– Cadastro de castração; e

– Vacina de animais.

Mobilidade urbana:

– 1a e 2a vias passe sênior;

– 1a e 2a vias de meia-passagem;

– 1a e 2a vias de credencial de estacionamento;

– 1a e 2a vias de passe especial; e

– Atividades de educação para o trânsito.

Trabalho/Emprego:

– Emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) digital;

– Cadastro do Sine;

– Informações sobre Seguro Desemprego; e

– Intermediação de mão de obra.

Empreendedorismo/Renda:

– Informações e Orientações sobre microcrédito; e

– Barraca das Donas de Si.

Servidores municipais:

– Informações sobre processos administrativos dos servidores;

– Informações sobre cursos de formação para os servidores;

– Apresentação cultural da performance teatral Auto da Cabanagem pela Dramática da Semad – Universidade Livre da Amazônia (Ulam); e

– Apresentação do artesanato produzido pelos servidores.

Texto: Cleide Magalhães

Fonte: Agência Belém/Foto: Macio Ferreira/Ag Belém