Prefeitura apresenta na Feira do Livro programas estratégicos para o fim do analfabetismo

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), marca presença na 25ª Feira Pan-Amazônica do Livro e Multivozes, que ocorre até este domingo, 4, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. No evento, iniciado no dia 27 de agosto, a Prefeitura de Belém apresenta ao público os principais projetos implantados na área educação municipal na perspectiva de ter uma cidade educadora e alfabetizada.

Na noite deste sábado, 03, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, acompanhado da secretária municipal de Educação (Semec), Márcia Bittencourt, visitou os estandes da Semec, da Universidade Federal do Pará (UFPA), escritores (as) paraenses. Ele aproveitou o momento para conversar com o público presente.

“Educação pressupõe um desenvolvimento integral da pessoa e, também, para desenvolver da sua capacidade de leitura. A Feira Pan-amazônica do Livro é um momento em que se cria paixão pelas letras, pois a leitura permite que você crie um projeto de futuro totalmente alternativo da realidade atual. Pensar o futuro exige educação libertadora e exige o direito à leitura, para que o desenvolvimento da visão crítica de mundo se estabeleça”, destacou o prefeito.

Bônus Livro – Neste ano, a Prefeitura de Belém deu continuidade ao fomento à leitura com o Bônus Livro destinado a todos os profissionais da educação para a Feira Pan-Amazônica e também a I Festa Literária de Belém, da Bienal de Artes de Belém.

Para os dois eventos, a Semec destinou para o Bônus Livro um investimento de R$ 2.824,400, distribuídos em bônus de R$ 200 para cada. Em 2021, a primeira vez que o governo municipal disponibilizou o auxílio, o recurso investido foi de R$ 1.283.200,00.

“Ano passado foi a primeira vez que os professores da escola pública municipal tiveram Bônus Livro, voltado para todos os trabalhadores da educação, professores, merendeira e porteiros. Isso é importante, porque a gente incentiva os professores e trabalhadores a lerem mais para construirmos juntos essa Belém leitora”, destacou a titular da Semec, Márcia Bittencourt.

Festa da literatura – O visitante que chega no estande da Semec encontra tem a oportunidade de conhecer os programas municipais da rede municipal de educação, destinados à uma educação inclusiva e para combater o analfabetismo.

No estand do órgão municipal de Educação, o visitante faz um passeio, visual, aos pontos turísticos de Belém, por meio da Língua Brasileira de Sinais (Libras); acompanha a apresentação do Programa de Educação Bilígue Para Surdos; e ainda participa de atividades de leitura e brincadeira de massinha.

A estudante do 4° ano do ensino fundamental da Escola Benvinda de França, Maria Clara Melo, de 9 anos, estava empolgada em estar na Feira do Livro e aproveitou para brincar e entender um pouco mais sobre a importância da leitura.

Para a mãe da estudante, Rita de Cássia Melo, de 47 anos, a iniciativa “é muito boa e permite conhecer melhor a Semec e a educação municipal em geral. Eu já conheço, até porque a minha filha estudou desde pequena nas escolas municipais e sempre foi muito bom”, comentou.

Flibe – Durante a visita na Feira do Livro, o prefeito de Belém destacou a realização da primeira Festa Literária de Belém (Flibe) a ser realizada, na Fundação Cultural do Pará, no período de 16 e 23 de setembro, e reunirá editoras, sebos, bibliotecários, mediadores de leitura, escritores e outros para celebrar literatura.

A Flibe, que faz parte da programação da Bienal de Artes de Belém, tem como tema “Cidade Leitora: Belém das Poéticas e Saberes”, é um momento para valorizar a palavra e as diversas manifestações culturais por meio da leitura.



Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: João Gomes Comus