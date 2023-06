Prefeitura apresenta projetos para a COP-30 à instituto internacional de pesquisa sobre cidades sustentáveis

A Prefeitura de Belém apresentou, nesta quarta-feira, 21, ao WRI Brasil, instituição que pensa modelos de cidades sustentáveis, os projetos da gestão municipal para preparar a capital paraense para receber a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP-30), que ocorrerá em 2025.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, acompanhado dos secretário de Gestão e Planejamento, Cláudio Puty, e de Meio Ambiente, Christiane Ferreira, apresentaram aos diretores globais da WRI Brasil, Rogier Van Der Berg e Ani Dasgupta, projetos como o de Urbanização do Igarapé São Joaquim e os das macrodrenagens das Bacia do Mata Fome e da Estrada Nova, além de expor os impactos que esses planejamentos devem trazer para a população.

Olhar do mundo

Após ser anunciada como sede da COP-30, Belém passou a atrair o olhar do mundo, que busca compreender todas as questões climáticas e sociais que uma cidade situada no meio da Amazônia, maior floresta tropical do mundo, vive, e também soluções para uma população tão singular em costumes, cultura e recursos naturais.

Esse foi o caso com a WRI, instituição internacional que possui escritório e atuação no Brasil, a qual assessora e desenvolve projetos e ideias em ações, para promover a proteção do meio ambiente, oportunidades econômicas e bem-estar humano.

A WRI atua no desenvolvimento de estudos e implementação de soluções sustentáveis em clima, florestas e cidades. O instituto alia excelência técnica à articulação política e trabalha em parceria com governos, empresas, academia e sociedade civil.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/Agência Belém