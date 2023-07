Prefeitura articula parceria com o grupo Mulheres do Brasil para acompanhamento de programas municipais

O prefeito de Belem, Edmilson Rodrigues, recebeu nesta segunda-feira, 10, o grupo Mulheres do Brasil (Núcleo Belém) para debater parceria com objetivo de pontencilaizar e fortalecer os programas municipais da Prefeitura de Belém e ações para COP-30.

Durante o encontro, as representantes dos comitês educação, sustentabilidade, saúde e empreendorismo abordaram a importância de executar trabalho integral entre as secretarias municipais para o bem-estar da população.

O grupo Mulheres do Brasil se colocou à disposição da Prefeitura de Belém para acompanhar e auxiliar nos programas da gestão municipal.

“Nós estamos apresentando à Prefeitura uma proposta de acompanhamento ao processo de melhoria e consolidação da política educacional dos sistemas municipais”, explicou a líder do Núcleo Belém do grupo Mulheres do Brasil e coordenadora do programa de pós-graduação em desenvolvimento sustentável no Trópico Úmido NAEA/UFPA, Marilena Loreiro. “Nesse sentido, o grupo se coloca à disposição de articulações e políticas possíveis para que a gente consiga impactar política pública. A ideia dessa conversa é expor ao prefeito o apoio desse grupo, que é nacional e tem reapresentação em todas as capitais e que é presidido pela Luíza Helena Trajano. A gente tem como foco o fortalecimento da política educacional e o fortalecimento das instâncias de democratização dessa política”.

Prefeitura tem vários programas para as mulheres

O prefeito Edmilson Rodrigues aproveitou para explanar os programas desenvolvidos pela Prefeitura de Belém, como “Donas de Si”, “Bora Belém”, “Escritório ONU Mulher” e “Alfabetiza Belém”. “É uma parceria importante para reforçar o programa (Donas de Si), que, de acordo com a ONU, vai ser referência para a ONU Mulher para o Brasil. Debatemos varias ideias e vamos fazer uma renião de planejamento para integrar os nossos sonhos que estão todos voltados ao futuro”, ressaltou o prefeito.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/Comus