Prefeitura assina convênio com Governo do Estado para obras na orla de Boim, e pavimentação de ruas em Santarém

A Prefeitura de Santarém, no oeste do Pará, firmou três convênios com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), para investimentos em infraestrutura em ruas da área urbana da cidade e na vila de Boim na região do Lago Grande. O terceiro convênio contempla com uma quadra poliesportiva, uma comunidade no interior do município.

O primeiro convênio é referente ao serviço de pavimentação e recapeamento de vias urbanas da cidade. As obras estão orçadas no valor de $ 15.112.245,61 e com vigência até 15 de fevereiro de 2023.

No interior do município, a comunidade Cruzeiro será contemplada com a construção de uma quadra poliesportiva. O convênio assinado entre a Prefeitura e o Estado, via Sedop, no valor de R$ 266.426,17, será executado no período de 15/06/2022 a 15/06/2024. A obra atenderá uma reivindicação antiga dos moradores.

Por fim, na vila de Boim, na região do Lago Grande, o convênio assinado pelo prefeito Nélio Aguiar vai contemplar a comunidade com a construção de contenção rip-rap, canaleta, dissipadores, calçadas, grama e escadaria.

Os serviços estão orçados em R$ 491.732,06 e tem prazo de vigência até 15 de junho de 2024.

Todos os extratos dos convênios assinados pelo gestor municipal e o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, Benedito Ruy Santos Cabral, foram publicados na edição extra desta quinta-feira (16), do Diário Oficial do Estado (DOE).

