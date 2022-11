Prefeitura atua com as demais autoridades para garantir o direito de ir vir da população de Belém

Nesta terça-feira, 1º de novembro, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, em comunicado nas redes sociais, afirma que a Prefeitura vem trabalhando, em conjunto com as demais autoridades para garantir a livre circulação na capital paraense.

“A democracia garante a todos e todas o direito de livre manifestação. Mas, violência e vandalismo com interesses obscuros devem ser coibidos pela lei. Apoiamos a decisão do Supremo Trinubal federal (STF), que ordenou o desbloqueio das rodovias para evitar maiores prejuízos à população”, enfatizou o prefeito Edmilson.

Por conta disso, a Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), está presente desde os primeiros momentos da interdição da avenida Almirante Barroso, no trecho entre as avenidas Tavares Bastos e Júlio César, sentido São Brás, no bairro do Souza.

A interdição começou na tarde desta segunda-feira, 31, por pessoas que protestam contra o resultado das Eleições 2022. Por volta de 10h20 desta terça-feira, 1º, a avenida, que contava com duas faixas e a canaleta do BRT liberadas para tráfego, voltou a ser totalmente interditada pelos manifestantes.

A Autarquia orienta os condutores a evitar a área e a seguirem pela avenida Pedro Alvares Cabral ou pela avenida Tavares Bastos.

Agentes da Semob encontram-se no local para orientar o trânsito e garantir a fluidez. Agentes da Guarda Municipal de Belém (GMB) e da Polícia Militar (PM) estão no apoio.

Texto: Prefeitura Municipal de Belém

Colaboração: Rosangela Gusmao

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Semob