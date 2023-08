Prefeitura atua no rescaldo do incêndio no centro comercial de Belém ocorrido nesta terça-feira, 22

A Prefeitura de Belém atua no rescaldo do incêndio ocorrido no centro comercial da capital paraense na madrugada desta terça-feira, 22. Ao todo, sete prédios comerciais foram atingidos, mas não há informações de pessoas feridas.

Por conta do incêndio, em um prédio localizado corrido na travessa na rua 7 de Setembro, condutores de veículos precisam estar atentos, pois a avenida Portugal está interditada nos cruzamentos com a rua Manoel Barata e travessa 13 de Maio.

E o acesso para a rua Manoel Barata e travessa 13 de Maio está sendo feito somente a partir da travessa Padre Eutíquio. Agentes municipais de trânsito permanecem nos pontos de bloqueio, organizando e orientando condutores e pedestres para garantir a fluidez e segurança viária.

Com o objetivo de promover a orientação e interdição do trânsito, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) está de prontidão na área comercial desde as primeiras horas desta terça-feira.

No local, além dos agentes da Semob, estão da Guarda Municipal de Belém (GMB) e da Comissão Municipal de Defesa Civil de Belém (Comdec).

A Fundação Cultural de Belém (Fumbel), por meio do Departamento de Patrimônio Histórico, também está com equipe nesta manhã para vistoria no local, já que o imóvel está dentro do Centro Histórico de Belém, tombado como conjunto histórico pelo município.

Segurança

A partir do momento que houve a informação do incêndio, os órgãos municipais foram acionados para contribuir na organização do trânsito e na segurança.

A GMB, por exemplo, acionou de imediato os guardas municipais para atuarem ainda na madrugada, no apoio à segurança e isolamento da área no período que o Corpo de Bombeiros do Pará trabalhava para conter o fogo nos prédios comerciais.

Defesa Civil – A Comissão Municipal de Defesa Civil de Belém (Comdec) vai atuar na operação integrada dos órgãos públicos, assim que todo o fogo for controlado. Mas já discute um planejamento do serviço para atuar com os serviços, como realização de vistoria nos imóveis.

Sinistro

O sinistro ocorreu na madrugada desta, 22, houve o acionamento de um incêndio por volta de 1h23, na travessa 13 de maio, esquina com travessa 7 de Setembro, na Campina.

O incêndio seria em uma edificação com vários estabelecimentos comerciais, atingindo, até o momento, sete estabelecimentos. Não houve vitimas e o Corpo de Bombeiros ainda não pôde contabilizar os danos.

A ocorrência segue em andamento e a Defesa Civil aguarda o controle da situação pelo Corpo de Bombeiros para realizar visita técnica.

Texto: Prefeitura Municipal de Belém

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação