Prefeitura avança com revitalização e implantação de sinalização em diversos pontos da cidade

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), avança com a revitalização da repintura de faixas de pedestres em cruzamentos onde existe sinalização semafórica, bem como a implantação de faixas às proximidades de escolas, entidades, instituições e órgãos públicos. Ao todo, 76 cruzamentos semaforizados já tiveram a sinalização gráfica horizontal revitalizada e, agora, a SMT avança com trabalhos em faixas elevadas e demais faixas de pedestres existentes, bem como na implantação em locais necessários. A empreitada vai atender toda a área urbana da cidade.

“A medida vem sendo tomada para dar maior segurança ao trânsito, e acontece pela parte da noite, quando o tráfego de veículos e pedestres é mais tranquilo”, ressalta o coordenador da Divisão de Engenharia de Tráfego da SMT, Reinaldo dos Santos.

Ele explicou ainda que a SMT vem tomando outras providências para reduzir o número de acidentes de trânsito, especialmente em trechos mais críticos de tráfego de veículos e pedestres. “É o caso de alguns cruzamentos como das Avenidas Barão do Rio Branco com Mendonça Furtado; Avenida Rui Barbosa com Travessa Silvino Pinto; Avenidas Rui Barbosa com Cuiabá; Avenida Tapajós com a Travessa Professor Carvalho; e Travessa Magalhães Barata com Avenida Borges Leal, onde estamos implantando a chamada Marcação de Área de Conflito (MAC)”, disse. Reinando Santos explicou que a MAC é uma sinalização feita por meio de pintura amarela em forma quadriculada no asfalto, em locais de interseção, onde correntes de tráfego se cruzam entre si. A MAC indica que no cruzamento é proibido parar o veículo para não obstruir o fluxo. De acordo com a legislação, parar sobre a MAC é infração média, que resulta na perda de quatro pontos na carteira e multa.

O engenheiro de tráfego também confirmou a implantação de uma MAC e um novo semáforo no cruzamento da Travessa Barjonas de Miranda com Avenida Presidente Vargas. “Em breve faremos essa implantação e continuamos trabalhando para melhorar o tráfego de veículos e pedestres na cidade, buscando dar maior fluidez e segurança ao trânsito, inclusive, diminuindo os acidentes. Salientamos que a segurança no trânsito depende de todos os usuários. Com as medidas que a Prefeitura, por meio da SMT está tomando, e com a devida atenção dos usuários, teremos um trânsito mais seguro e ordeiro”, salienta.

O secretário municipal de Mobilidade e Trânsito, Paulo Jesus, reforça que a sinalização é importante para se evitar acidentes, mas ressalta que a atenção do motorista e a obediência às regras de trânsito também devem caminhar juntas.

“Todos fazendo sua parte no trânsito, ele fica mais seguro para o pedestre e para o motorista. Se beber, não dirija e obedeça a sinalização”, reforçou Paulo Jesus.

Imagens: Ascom/PMS