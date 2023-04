Prefeitura celebra avanços na saúde da rede pública em Santarém

No dia Mundial da Saúde, 7 de abril, anteontem, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), celebrou os avanços na saúde da rede pública municipal, que nos últimos cinco anos recebeu mais de R$ 38 milhões em investimentos. Recursos aplicados na aquisição de equipamentos, materiais permanentes, na construção de UBS’s e implantação de centros. Toda essa estrutura ampliou a capacidade de atendimentos no município de Santarém para o bem da população.



· Unidade Básica Saúde da Família Manoel Ernesto Sobrinho “Manduquinha”, localizada na rua Rubens Reis, no bairro da Prainha. Atende os bairros Prainha e Santíssimo. Investimento de R$454.154,04, recurso proveniente do tesouro municipal;

• Unidade Básica Saúde da Família (UBS), batizada de “Jucileide Ferreira de Oliveira”, localizada na Travessa Assis de Vasconcelos, esquina com a Rua Silvério Sirotheau Corrêa, no bairro da Aldeia, orçada em R$ 812.734,42, recurso proveniente do tesouro municipal, para atender com qualidade a população dos bairros Aldeia, Laguinho e Fátima, além dos adjacentes;

• Unidade Básica Saúde da Família (UBS), localizada na esquina da Rua Cocal, entre Maringá e Beco Central, no bairro do Jutaí, orçada em R $760.842,59, recurso proveniente do tesouro municipal, para atender com qualidade a população dos bairros Jutaí e Urumari;

• Unidade Básica Saúde da Família (UBS), localizada na Avenida Quixadá, no bairro Esperança, orçada em R$ 789.769,31, recurso proveniente do tesouro municipal, para atender com qualidade a população do bairro da Esperança, além dos adjacentes;

3 unidades foram revitalizadas:

• Unidade Básica de Saúde (UBS), batizada de “Enfª Maria de Fátima Maia Duarte”, localizada na comunidade Cipoal, e duas Unidade Básicas de Saúde Fluviais (UBSFs), Abaré II e Ailton Barros.

• Em 2023, a comunidade ribeirinha Costa do Tapará ganhou UBS revitalizada com energia elétrica permanente. O município também está construindo novas UBS’s e Centro de Saúde para fortalecer ainda mais os atendimentos em todo município.

2 Centros foram implantados e reestruturados:

• Foi feita a implementação do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSI), localizado na Tv. Silva Jardim,1126, Aparecida;

• Reestruturação do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) – tipo III e o Laboratório de Próteses reestruturado e equipado. O equipamento está localizado na Avenida Marechal Rondon, 1337, bairro Santa Clara;

• Samu ganhou uma ambulância, Unidade de Suporte Avançada (USA), Furgão Renault Master, Modelo L2H2, doada pelo Governo do Estado do Pará;

• Ambulância Simples Remoção, Tipo A, Furgão Renault Master, Modelo L1H1 para atender Alter do Chão, orçada em R$ 269.000,00, sendo R$ 225,000,00 recurso oriundo de emenda parlamentar do deputado Cássio Andrade e R$ 44.000,00 recurso do Tesouro municipal.

• Atenção Primária à Saúde ganhou um carro para auxiliar os serviços do setor. O automóvel soma a frota de veículos da Secretaria. É um Fiat Mobi Like, modelo 2022. O investimento foi no valor de R$ 70.949,33, sendo 57% do MPT e 43% de recursos do tesouro municipal;

Informatização das UBS’s e instalação do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC):

Em 2022, todas as UBS’s da zona urbana foram informatizadas com kits com computador, monitor de 21, nobreak e suporte para o PC. Agora as UBSs da Região de rios e do Planalto seguem sendo equipadas. Totalizando a entraga de mais 300 kits.

O intuito da informatização das unidades é a instalação do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) para atender amplamente a integração entre os sistemas de informação em saúde. Além de dar suporte adequado aos profissionais envolvidos no atendimento do paciente.

“Esses investimentos garantem a assistência integral e qualificada à saúde, com efetivação das políticas públicas que contribuem com o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS)”, enfetiza a titular da Semsa, Irlaine Figueira.

Estrutura da saúde da rede pública

A Semsa promove saúde nos quatro cantos da cidade oferecendo atendimentos na Atenção Primária, Média e Alta Complexidade e rede de Urgência e Emergência com uma estrutura completa para atender o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS).

Atenção Primária à Saúde (APS) possui 73 UBSs na zona urbana, no planalto e rios, 3 Unidades Básicas de Saúde Fluviais que atendem a população ribeirinha, 5 Academias de Saúde, 1 consultório na Rua, 44 consultórios odontológicos fixos e 1 móvel. A Média Complexidade atua com 7 centros de referências, 1 ambulatório especializado, telemedicina, Programa Melhor em casa e 3 centros de especialidades odontológicas. Na rede Hospitalar atua com o Hospital Municipal de Santarém (HMS) e o Centro de Hemodiálise para renais crônicos. E atende os casos de Urgência e Emergência através do Samu, do PSM e da Upa 24 horas.



Imagens: Agência Santarém