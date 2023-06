Prefeitura certifica 42 professores que se formaram em Tecnologias na Educação

A prefeitura de Belém promoveu na noite desta terça, 20, a certificação de 42 educadores da rede municipal de ensino que concluíram o curso de Formação de Professores em Tecnologias na Educação. O curso foi promovido pelo Centro Educacional de Inovação Tecnológica e Computacional (CETEC) da Secretaria Municipal de Educação.



O curso teve duração de 5 meses, com carga horária de 170h, ministradas por profissionais do CETEC para professores que têm o interesse em assumir a lotação nas Salas de Informática Educativas {SIE) das escolas da rede de ensino de Belém.

O objetivo do curso é promover aprendizado baseado em tecnologias digitais, para que o professor utilize a SIE como área integradora de projetos educacionais. E que o SIE tenha, também, papel relevante como parceiro na mediação das vivências, disseminação e contextualização no uso de tecnologias na educação e no processo de ensino-aprendizagem de forma interdisciplinar.

Professor capacitado

“O professor será capacitado para disseminar e trazer, para dentro das escolas, as práticas de utilização das ferramentas digitais educacionais”, diz Thiago Miranda, coordenador do curso de formação de professores do CETEC. “Isso vai estimular a cultura digital e o compartilhamento do conhecimento para propiciar a discussão com os demais professores, e então propor a execução de ações e projetos que envolvam as tecnologias na educação”.



Para a professora Vanessa Teixeira, da escola EMEIF Helder Fialho, a capacitação trouxe um olhar diferente sobre a informática educativa. “Eu tinha noções básicas de computação, mas com o curso aprendi como usar essa ferramenta tão importante, que é o computador, em atividades com os alunos. O bom, também, é que a gente aprendeu a fazer atividades de informática sem o computador, em áreas livres”, comentou a educadora.

A melhor educação

A secretária municipal de Educação, Araceli Lemos, esteve no evento e falou aos participantes que a Prefeitura investe para oferecer uma educação de qualidade aos alunos das escolas municipais.

“A Secretaria de Educação tem um princípio que é levar mais e melhor educação para os estudantes da rede, não medimos esforços pra chegar a essa qualidade e essa certificação de vocês é prova disso”.

A gestora também pediu aos novos professores das salas de informática educativa que ajudem os alunos a usarem as ferramentas tecnológicas para o bem.

“Precisamos combater o mau uso dessas ferramenta e vocês professores das nossas salas de informática têm um papel importante na luta contra a cultura do ódio que foi disseminada nas redes sociais”, concluiu Araceli.

O Centro Educacional de Inovação Tecnológica e computacional, além de fazer a formação contínua de professores, coordenadores e diretores das escolas municipais no âmbito da informática tecnologia, desenvolve projetos de robótica, produção e criação de vídeos, as olimpíadas de matemática para os alunos da rede de ensino e o projeto Ver-A-Tec.

Texto: Luis Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Luis Miranda/SEMEC