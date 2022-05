Prefeitura certifica guardas municipais em a formação básica de inteligência

A Prefeitura de Belém, por meio da Guarda Municipal de Belém (GMB) e em parceria com a Secretaria Adjfezunta de Inteligência e Análise Criminal do Estado (Siac) e Força Aérea Brasileira (FAB) certificou agentes de segurança com a formação básica de inteligência para guardas municipais de Belém, com ênfase em Segurança Orgânica.



A capacitação, encerrada na noite desta sexta-feira, 06, qualificou os agentes com noções básicas do exercício das atividades de inteligência, voltadas à área de segurança pública e o acesso às áreas de operações de inteligência e contra inteligência. A certificação dos agentes de segurança ocorreu no auditório do Hospital da Aeronáutica (HABE), no bairro do Souza.

Estiveram presentes no encerramento o Inspetor Geral da GMB, Joel Monteiro; O Diretor do SIAC, Delegado de polícia Ivanildo Santo , entre outras autoridades. As aulas tiveram início no dia 29 de abril e foram divididas em teoria e prática, ministradas por especialistas na área de segurança pública e inteligência.



Ao todo, 35 servidores, sendo 23 agentes da GMB, oito agentes das guardas municipais de outros municípios (Marabá, Ipixuna, Curuçá, Bragança e Ananindeua), servidores da FAB e da Polícia Militar receberam o certificado de conclusão do curso, que teve carga horária de 55h.



Em seu discurso, o Inspetor Geral da GMB, Joel Monteiro, destacou a importância do curso para os guardas municipais. “Mais um curso concluído com êxito. O conhecimento é essencial e, por isso, cada vez mais precisamos nos aperfeiçoar”.



Conforme o diretor de inteligência do Siac, o delegado Ivanildo Santos, a capacitação em inteligência está chegando em todas as instituições de segurança. “O Siac, em parceria com vários órgãos de segurança, vem qualificando os profissionais das instituições pública, para melhor atender a população”.

Texto: Thais Veiga

Fonte: Agência Belém/Foto: Thais Veiga