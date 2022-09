Prefeitura conclui reparos na calçada da praça da República

Mais uma obra de reparos de calçada foi concluída pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb). Esta semana, os reparos do calçamento de pedras portuguesas do entorno da Praça da República foram finalizados. A calçada que foi recuperada apresentava irregularidades, dificultando a locomoção de quem frequenta o local.

A obra teve o custo de R$ 369.412,66, investido na manutenção da calçada construída com pedra portuguesa. O trabalho durou cerca de 30 dias e consistiu na retirada das pedras onde o piso estava danificado e recolocação de novas pedras ou reaproveitamento.

‘’Fizemos a manutenção dos trechos que estavam danificados, com buraco, e onde não havia mais pedras. Inclusive de uma árvore que caiu e danificou o piso que também foi totalmente reconstruído. Em alguns locais, foi feito também o rejunte das pedras’’, explicou arquiteta da Seurb e fiscal da obra, Márcia Miranda.

A reforma foi feita por um especialista na colocação de pedras portuguesas, conhecido como ‘calceteiro’ – antiga atividade, tradicional de Portugal, de quem atua, especificamente, na fixação e recuperação de pedras portuguesas. O trabalho é minucioso pois o mosaico do material deve ser mantido e respeitado, tomando cuidado na substituição de pedras da mesma tonalidade.

Melhorias – Os reparos foram notados pelos frequentadores da praça. Como o seu Ivomar Lemos, que mora no Paraná e adora passear pelo local quando vem à cidade. “Eu venho para Belém de quatro em quatro meses a negócio e vi a diferença desde a última vez que estive aqui na praça. No domingo estive na feira e notei tudo muito mais organizado. Os reparos ficaram muito bonitos‘’, observou o pecuarista.

Ciclistas, pedestres, trabalhadores e moradores das proximidades da praça também elogiaram a reforma. Dentre eles, Francisco Pimentel, de 54 anos, que é ciclista e passa pelo local todos os dias.

‘’Sempre passo pela calçada no caminho para a fisioterapia e observei a reforma que beneficiou não só a mim, mas a todos os pedestres e cadeirantes, por exemplo, que tinham dificuldade para trafegar por aqui por causa da situação em que a calçada estava’’, elogiou.

José Queiroz trabalha como lavador de carros na praça da República há mais de 30 anos e disse ter ficado feliz com a obra. ‘’O calçamento ficou maravilhoso, pois tinham muitas senhoras idosas que estavam caindo e eu mesmo ajudava elas a atravessar os buracos da calçada’’, relatou.

‘’Moro na praça da República e fiquei feliz em ver essa reforma no nosso calçadão. Sei que para fazer a reforma nas pedras precisa de uma mão de obra especializada para assentar o material. A calçada já estava nos prejudicando, pois as pedras estavam saindo do lugar e formando buracos. Várias pessoas caíram e agora está bem melhor’’, relatou o cantor Bosco Guimarães, que mora em um prédio em frente a praça e corre pela calçada todos os dias.

Operação Círio 2022

O secretário municipal de Urbanismo, Deivison Alves, destaca que a manutenção no calçamento do entorno da praça da República faz parte da operação Círio 2022.

“Além da praça da República, que irá receber uma grande quantidade de romeiros e turistas nas duas maiores romarias, estamos também com equipes fazendo o levantamento dos pontos críticos ao longo do trajeto da trasladação e da procissão do Círio 2022, para iniciar imediatamente a manutenção”, destaca Deivison.

Colaboração: Talissa Fernandes – Seurb.

Texto: Igor Monteiro

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação