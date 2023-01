Prefeitura continua convocando aprovados em concursos públicos em Ananindeua

A Prefeitura de Ananindeua deu posse a mais três candidatos aprovados no Concurso Público para ocupar as vagas disponíveis na Secretaria Municipal de Saúde, na manhã de ontem, quinta-feira, 12. “Estamos nomeando novos servidores para buscar suprir as necessidades de profissionais da secretaria. Nosso objetivo é ter um quadro completo e preparado para atender à nossa comunidade. Nós prezamos por um atendimento de qualidade e humanizado”, disse a Secretária Municipal de Saúde, Dayane Lima.

O secretário municipal de Administração, Thiago Matos, evidencia a importância da convocação de aprovados em concursos públicos. “Trabalharmos para que o servidor seja valorizado, tenha todos os recursos para se desenvolver e prestar serviço de excelência à população. O que esperamos desses novos servidores é que eles ofereçam o melhor atendimento aos munícipes “, afirmou Thiago Matos.

Para o odontólogo Pablo Sandoval, a nomeação é fruto de muita dedicação somada à vontade de servir a comunidade. “Não consigo expressar o tamanho da minha felicidade. Estudei para isso, mas apesar de ter sido aprovado em concursos de outros municípios, Ananindeua foi a que escolhi para morar e trabalhar. Assim como me dediquei nos estudos para ser aprovado, também quero me dedicar nesse novo desafio que é servir a população”, disse o novo servidor público.

Somente na área da saúde, 89 aprovados em Concurso Público da Secretaria Municipal de Saúde foram nomeados para atender a população. O município de Ananindeua vem se desenvolvendo e a qualidade de vida do cidadão é um compromisso desta gestão. A prefeitura já reformou de 39 unidades de saúde e a meta é entregar todas as 64 unidades do município totalmente revitalizadas até o final deste ano.

Imagem: Ascom/PMA