Prefeitura convoca pré-selecionados às 1008 moradias do Viver Outeiro para apresentar documentos

Em fase adiantada de negociação para a retomada das obras, o projeto habitacional do Residencial Viver Outeiro segue para a etapa de definição das famílias que serão as beneficiárias finais dos 1.008 apartamentos. O residencial é desenvolvido com recursos do Programa Casa Verde Amarela, antes Minha Casa Minha Vida, do Ministério do Desenvolvimento Regional.

Todos os pré-selecionados para as mais de mil moradias devem comparecer à Secretaria Municipal de Habitação (Sehab) para concluir a entrega dos documentos exigidos para habilitação ao programa de moradia social.

Prazo final

O prazo vai até 26 de novembro e são necessários: documento de identidade oficial com foto; CPF; Certidão de Nascimento ou Casamento; Comprovante de Renda; comprovante de residência; e folha atualizada do NIS (Número de Inscrição Social no CadÚnico). Em caso de pessoas casadas, também devem ser apresentados os documentos dos cônjuges.

Para saber se está na lista de pré-selecionados, os inscritos no Programa Viver Belém devem consultar o Diário Oficial do Município de Belém de 27 de outubro de 2022 ou as redes oficiais da Sehab na Internet, no endereço @sehaboficial.



O endereço da Sehab para comparecimento é Avenida Pedro Miranda, 2494, próximo à Travessa Alferes Costa, na Pedreira.

Nos próximos dias, o atendimento da equipe social será exclusivo para os quase 800 pré-selecionados.

“A intenção é agilizar ao máximo o processo e ter as famílias com toda a documentação pronta para a triagem final, realizada pela Caixa Econômica Federal, executora da obra”, explica o secretário municipal de Habitação, Rodrigo Moraes.

Texto: Tania Menezes

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Sehab