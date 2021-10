Prefeitura de Alenquer vai promover leilão de bens inservíveis

A Prefeitura de Alenquer, no oeste do Pará, publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), desta quinta-feira (7), um aviso de leilão público na modalidade presencial e online de bens declarados inservíveis. De acordo com as informações contidas na publicação, o leilão ocorrerá no próximo dia 28 deste mês, às 09h00, na sede da Secultdel, localizada na Travessa Santo Antônio, s/n, Centro.

A negociação disponibilizará bens materiais no estado em que se encontram e estarão à disposição para visitação dos interessados durante dois dias, a partir de 25 até o dia 27 de outubro, sempre no horário comercial.

Quem pretende arrematar os bens deverá comparecer no dia e local informado no edital ou ofertar lances pelo site www.pumaleiloes.com.br, ficando cientes que o pagamento deverá ser efetuado a vista. O edital poderá ser retirado na Sede da Prefeitura Municipal de Alenquer ou no site www.pumaleiloes.com.br.

Serão colocados para negociação bens móveis declarados inservíveis como máquinas pesadas, tratores, ônibus, motos, veículos pequenos, kombi, camionete, caminhão, caçambas, sucatas diversas e lanchas.

