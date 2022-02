Prefeitura de Altamira é obrigada a conceder 20% de vagas a candidatos negros, pardos, indígenas, quilombolas e de baixa renda em processo seletivo

A Prefeitura de Altamira lançou o edital para ocupação de 187 vagas de Agente Comunitários de Saúde (ACS), através da Secretaria de Saúde, porém no edital, não esclarecia a previsão de vagas para candidatos negros de cor preta ou parda, indígenas, quilombolas e de baixa renda.

Por conta disto, o pedido de uma ação publica foi movida pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) contra a Prefeitura de Altamira, o pedido foi aceito pela 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira.

A 5ª Promotora de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais de Altamira, Renata Cardoso, recomendou á Secretaria para retificar o edital, no prazo de 24 horas levando em consideração o curto espaço de tempo no cronograma, e que fosse prolongado o período de inscrições.

Após quase uma semana, quando já encerradas as inscrições, o Procurador-Geral do Município respondeu á Recomendação afirmando que o processo seguia todos os moldes das Leis Federal n° 11.350/06 e Municipal n° 2.015/2010 e que não poderiam realizar novamente, devido o processo seletivo estar em andamento e em função dos custos com a realização. Entretanto, a Prefeitura não refuta ou justifica os fatos apontados pelo MPPA sobre a necessidade de contemplar minorias no edital.

O Ministério Público já havia ajuizado uma Ação Civil para que nenhuma das partes fosse prejudicada, antes mesmo de receber a resposta atrasada da Prefeitura. Assim, mesmo tendo se cumprido as etapas do cronograma, o qual já convocou os aprovados, a Justiça foi favorável ao MPPA e determinou que o Município de Altamira reserve ao menos 20% das vagas a candidatos negros, pardos e indígenas.

Em sua decisão o Juiz de Direto da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, André Alencar Spíndola, afirma: “ Verifica-se que o Processo Seletivo não atende os anseios da sociedade atual, que visa reparar essa desigualdade histórica, conferindo melhores condições aos grupos que sempre viveram a margem das oportunidades”

Foto: Reprodução Prefeitura de Altamira