Prefeitura de Ananindeua anuncia a reforma do Bosque Uirapuru

Após a inauguração do Bosque Marajoara, localizado no Conjunto Júlia Seffer, no bairro de Águas Lindas, chegou a vez do Bosque Uirapuru passar por obras de requalificação e ganhar uma nova cara. O prefeito em exercício, Erick Monteiro, anunciou e assinou a Ordem de Serviço que garante o inicio das obras de reforma e modernização do Bosque Uirapuru. A assinatura e o anúncio foram feitos ontem, sábado, 17, pela manhã.



O Espaço que tem aproximadamente 33.123,44m² de muito verde, o que há torna indispensável para o conforto térmico do conjunto residencial, conhecido pelos seus bosques. A obra é um anseio antigo da Associação de moradores. Assim como no bosque marajoara, o bosque uirapuru também irá receber bancos, lixeiras, pista de corrida, passeio e circulação interna com piso intertravado, preservando as árvores que existem no local. Além disso, toda a praça receberá um novo projeto de iluminação pública adequada para que a população possa usufruir do espaço com segurança.



Moradora do Conjunto Júlia Seffer há quase 40 anos, dona Arlenira Pereira, que faz parte da associação de moradores do entorno do Bosque Uirapuru agradeceu a gestão. “Me sinto muito agradecida, pois esse projeto nós já esperávamos há muito tempo, nossa associação sempre pediu por essa reforma, e agora vai sair. Só tenho a agradecer ao Doutor Daniel, ao vice Prefeito Erick Monteiro; por olhar com carinho para nós moradores aqui do Júlia Seffer, e para nossa Ananindeua como uma todo. Sou muito grata, pois hoje depois de 40 anos, essa reforma vai acontecer”.



A obra foi projetada pela equipe de arquitetura da Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesau). A construção e revitalização de praças e bosques têm sido uma das prioridades da gestão que visa promover mais qualidade de vida aos cidadãos e preservar os espaços públicos por meio do resgate de áreas degradadas, deixando a cidade mais bonita, organizada e segura. O prefeito em exercício, Erick Monteiro enfatizou esse compromisso da Prefeitura de Ananindeua com a população. “A nossa gestão vem procurando fazer melhorias para que as pessoas possam desfrutar, cada vez mais, das belezas naturais que existem em nosso município”.



