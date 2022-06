Prefeitura de Ananindeua aplica prova para seleção de médicos

A Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Administração – Semad e da Secretaria Municipal de Saúde – Sesau, aplicou a prova do Concurso Público nº 001/2022 para provimento de vagas de médicos que devem atuar na Estratégia Saúde da Família – ESF em Ananindeua. A prova aconteceu ontem, domingo, 26.

Muitos candidatos chegaram cedo ao local para não correr o risco de perder a prova, como foi o caso da médica Audrey Cabral Branches. Para ela, o concurso vai muito além de um cargo efetivo. “Achei essa iniciativa da Prefeitura de Ananindeua muito importante , não só para prover empregos, mas por ter esse interesse em priorizar médicos de família na comunidade. Com profissionais neste nível de atenção é possível melhorar a saúde da população. Costumo dizer que o médico da família cuida de pessoas e não de doenças. A gente enxerga a pessoa para além de qualquer coisa. Às vezes acontece da pessoa em seu ciclo de vida ser acometida por doenças e o médico está ali para ajudar nesse sentido na mesma maneira que na prevenção”, disse a médica.

O médico da Estratégia Saúde da Família – ESF vai garantir atendimento especializado ao cidadão/usuário nas áreas de saúde e desenvolvimento social, desenvolvendo ações integradas de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e recuperação do indivíduo e ou da coletividade no município de Ananindeua. As unidades de Estratégia Saúde da Família- ESF foram criadas com o objetivo de reorganizar o sistema de atenção básica à população. Cada equipe de ESF é composta por 1 médico, 1 enfermeiro, 1 técnico em enfermagem e de 5 a 6 agentes comunitários de saúde (ACS) conforme Portaria 397 de 16 março de 2020 do Ministério da Saúde.

“O objetivo de promover o concurso para médicos é reforçar o atendimento e a garantia de saúde para a população de Ananindeua. Esses profissionais são de extrema importância para o município e irão atuar nas Unidades Básicas de Saúde -UBS onde devem compor a equipe de multiprofissionais”, reforça a Secretária Municipal de Saúde, Dayane D’Lima.

Após três horas e meia da prova objetiva de múltipla escolha de caráter eliminatório e classificatório, composta por 50 questões de língua portuguesa, informática, atualidades, legislação e conhecimentos específicos, os candidatos saíram do local satisfeitos e confiantes.

“Achei a prova literalmente bem objetiva, de fácil entendimento. Estou acreditando na aprovação. Já estou ansioso pelo resultado”, disse Mateus Caldas.



Para a candidata, Nonayra Bessa de Oliveira, que chegou nos últimos minutos do portão ser fechado, o alívio. ” Graças a Deus cheguei a tempo e consegui fazer a prova. Achei boa, muito bem elaborada e espero ser aprovada e servir a população de Ananindeua”, afirma.

A prova foi aplicada na Universidade da Amazônia – Unama BR e ocorreu dentro do esperado, sem intercorrências. “O número de candidatos participantes superou as expectativas. Tivemos apenas 63 faltosos. A partir de agora, os candidatos devem acompanhar a divulgação das demais atividades do certame conforme o cronograma publicado na página de acompanhamento, no site da organizadora o CETAP – Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional”, ressalta Mayara da Silva, Diretora de Desenvolvimento Organizacional e Governança Pública da Semad.

A divulgação do gabarito e resultado de todas as etapas do certame serão disponibilizados no site www.cetapnet.com.br

Imagens: Ascom/PMA