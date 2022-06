Prefeitura de Ananindeua lança novo programa para atender a comunidade neste sábado

O “Prefeitura em Movimento”, este é o nome da ação itinerante que a prefeitura de Ananindeua vai realizar neste sábado (11) a partir das 8h na Escola Municipal São Paulo, na comunidade Jaderlândia II, além desta, as comunidades Jaderlândia I, loteamento Francisquinho e Nova República também serão atendidos.

Nesse primeiro momento a prefeitura vai ouvir, registrar reinvindicações da comunidade e também vai ofertar serviços como emissão de documentos, serviços de corte de cabelo e maquiagens, consultas, atendimentos odontológicos, serviços de CRAS e CadÚnico, entre outros benefícios que serão levados até a comunidade.

A ação será realizada com a integração de todas as secretarias do município e funcionara como uma força tarefa. Após o dia D, quando será lançado o programa, o Consultório Móvel da Prefeitura em Movimento, ficara ainda por uma semana no local, atendendo aos pedidos que os moradores fizeram durante o dia do lançamento.

Além dos serviços ofertados, o programa levará o consultório móvel para disponibilizar consultas, exames, vacinas e serviços odontológicos, tanto no dia do lançamento do evento, como na semana seguinte para a população.

Serviço

Programa Prefeitura em Movimento – Prefeitura de Ananindeua

Data: 11 de junho de 2022

Hora: 8h

Local: Escola Municipal de Ensino Fundamental São Paulo Rua B, Jaderlândia II

Foto: Reprodução / saude.pa