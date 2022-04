Prefeitura de Ananindeua promove curso gratuito e visa gerar renda extra para participantes

A Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (SEMCAT), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), promoveram o Curso de Manipulação de Alimentos e Fabricação de Chocolates, que ocorreu entre os dias 4 e 8 de abril, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Jaderlândia.

O curso, que teve duração média de 40 horas em seu total, contou com aulas teóricas, orientou sobre a higiene e manuseio de alimentos, e prática, que ensinou como confeccionar produtos a base de chocolate.

Segundo o prefeito Dr. Daniel, a finalidade do curso é qualificar profissionalmente e proporcionar a oportunidade de os participantes poderem gerar renda extra. Daniel ressalta: “Esses cursos de qualificação são uma das prioridades na nossa gestão. Por isso, temos investido cada vez mais em qualificação para jovens e adultos, fechando parcerias que proporcionem cursos diversificados para atingir todas as faixas etárias, assim, inserindo-os no mercado de trabalho e incentivando o empreendedorismo no nosso município. Pois sei que as pessoas só precisam de oportunidades e é o que estamos fazendo, dando oportunidades. Quero agradecer a parceria do SENAR que tem nos ajudado bastante neste projeto”.

A entrega dos diplomas aconteceu no último dia de curso, na sexta-feira (8), e segundo a Secretária da Semcat, Marisa Lima, já foram feitos cerca de 300 certificações, que contribuem para gerar parte do sustento das famílias.

Redação: Paola Queiroz

Informações: Ananews

Imagens: Ascom/ Roseane Linhares