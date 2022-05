Prefeitura de Ananindeua promove o Corujão da Saúde nesta segunda-feira

Para iniciar o mês de maio com a saúde em dia, a Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), vai está realizando nesta segunda-feira (2), o Corujão da Saúde, na praça do Complexo do 8, com início previsto para as 16h.

A campanha tem como intuito atender as pessoas que não tem tempo para procurar as Unidade Básica de Saúde pela parte da manhã, tendo em vista que o atendimento será até as 22h desta segunda-feira (02).

A prefeitura vai ofertar, nesta primeira ação do projeto, testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C, consultas médicas com Clínico geral; vacinação contra a Covid-19, HPV, Hepatite B, Influenza de acordo com a faixa etária de que está sendo aplicada no município que é de 60 anos ou mais, avaliação nutricional, e realização de exames de PCCU. Serão distribuídas senhas para atendimento, e a demanda será espontânea.

As pessoas que for comparecer na ação, devem estar munidas de RG e Cartão do SUS, e para vacina contra Covid-19, precisa levar o cartão de vacinação.

Foto: Reprodução ananindeua.pa