Prefeitura de Ananindeua realiza ações em alusão ao Março Lilás

Chegamos no mês lilás, março é o mês de conscientização e combate ao câncer de colo do útero, diante disto, a partir de hoje (3) a Prefeitura de Ananindeua, por meio da secretaria de Saúde-Sesau, vai realizar ao longo de todo o mês de março, ações nas Unidades Básicas de Saúde do município em alusão ao Março Lilás, com o objetivo de orientar e alertar as mulheres sobre a importância de se prevenir contra o câncer do colo de útero, a 4ª maior causa de morte por câncer em mulheres no Brasil.

De acordo com a diretora técnica da Sesau, Sâmia Borges, o principal foco das ações é orientar e alertar as mulheres sobre a importância de um diagnóstico precoce da doença.

“O Março Lilás é a campanha em que intensificamos a realização do exame PCCU em todas as nossas unidades de saúde, ofertando e orientando onde essas mulheres podem realizar seu preventivo. Caso ela precise de um cuidado, pós exame, ela é tratada na rede de saúde do município de Ananindeua. Se ela precisar de um cuidado mais especializado, ela é inserida no nosso sistema de regulação em saúde, ofertando cuidado de média ou alta complexidade”, declarou.

Para estimular a busca ativa das mulheres para a realização do rastreamento do câncer de colo do útero a Sesau promove ainda no dia 15 de março um seminário voltado aos Agentes Comunitários de Saúde para discutir que estratégias eles podem adotar durante as visitas domiciliares, para estimular a realização da prevenção do câncer de colo de útero.

As ações que vão ocorrer ao longo deste mês visando o cuidado preventivo através da realização regular do PCCU (exame que coleta material para pesquisa de câncer de útero) e incentivo a vacina contra o HPV para meninas na faixa etária de 09 a 14 anos, oferecendo também orientação sobre sintomas e sinais de câncer de colo de útero ao público em geral.

A diretora Sâmia Borges reforça ainda essa prevenção com a vacinação contra o HPV. “Nós incentivamos a vacina contra o HPV para os adolescentes, pois é uma medida segura de prevenção. É fundamental os pais e responsáveis levem seus filhos para vacinar em nossas unidades de saúde contra o HPV”, reforçou.

Saiba onde pode ser feito os exames de PCCU nas seguintes UBS´s:

UBS Ananindeua/ UBS Águas Lindas/ UBS Guanabara/ UBS Julia Seffer/ UBS Jardim Amazonia / UBS Aurá / UBS Aguas Brancas / UBS Mariguela /UBS Levilândia / UBS Bem Viver / UBS Distrito Industrial / UBS José Araújo / UBS Geraldo Palmeiras / UBS Heliolânia Rural / UBS Sare / UBS Guajará I /UBS Paar / UBS Nova Jerusalém / UBS Roraima Amapá / UBS Curuçambá Rural /UBS Curuçambá Urbano / UBS Guajará II / UBS Helena Barra / UBS CRF / UBS C.N IV / UBS Paulo Frota / UBS Novo Cristo / UBS Grajau / UBS C.N VI /UBS Park Laguna / UBS Icuí / UBS Cristo Rei / UBS Warislândia / UBS Uirapuru/ UBS Nova União / UBS Coqueiro/ UBS Coqueiro II /UBS Jaderlândia/ UBS Jaderlânia II /UBS Nova Zelândia/ UBS Una / UBS Atalaia.

Cronograma das ações previstas nas UBS em março:

DIA 3 DE MARÇO DE 2022

1. JARDIM AMAZÔNIA: 8 às 12h

2. UBS HELIOLÂNDIA RURAL: 8 às 12h

DIA 07 DE MARÇO DE 2022

1. UBS JARDIM AMAZÔNIA: 8 às 12h

2. UBS ATALAIA: 8 às 12h

DIA 08 DE MARÇO DE 2022

1. UBS GUANABARA:9 às 17h

2. UBS SARE: 8 às 12h

3. UBS CIDADE NOVA IV: 08 às 12h

4. UBS 28 DE AGOSTO:9 às 12H

DIA 09 DE MARÇO DE 2022

1. UBS VITÓRIA RÉGIA: 9 às 12h

2. UBS ELO 1 e 2: 9 a às 12h

3. UBS RORAIMA AMAPÁ: 9 às 12h

4. UBS ATALAIA : 8 às 12h

DIA 11 DE MARÇO DE 2022

1. UBS ATALAIA: 8 às 12h

2. UBS JARDIM AMAZÔNIA: 8 às 12h

DIA 12 DE MARÇO DE 2022

1. UBS UMA: 8 às 17h

DIA 15 DE MARÇO DE 2022

1. UBS CELSO LEÃO: 14 às 16h

2. UBS GERALDO PALMEIRA :9 às 12h

3. UBS JOSÉ ARAÚJO: 9 às 12h

DIA 16 DE MARÇO DE 2022

1. UBS JÚLIA SEFFER: 9 às 12h

2. UBS BEM VIVER: 8 às 12h

3. UBS CELSO LEÃO: 14 às 16h

4. UBS SAMAMBAIA: 9 às 12h

5. UBS WARISLÂNDIA: 9 às 12h

DIA 17 DE MARÇO DE 2022

1. UBS PEDREIRINHA: 8 às 12H

2. UBS MARIGUELLA :8 às 12h

DIA 18 DE MARÇO DE 2022

1. UBS DISTRITO INDUSTRIAL: 9 às 12h

DIA 21 DE MARÇO DE 2022

1. UBS CARNAÚBA: 9 às 12h

DIA 22 DE MARÇO DE 2022

1. UBS CIDADE NOVA IV: 08 às 12h

DIA 23 DE MARÇO DE 2022

1. UBS GUAJARÁ I : 9 às 12

2. UBS UIRAPURU: 8 às 16h

DIA 24 DE MARÇO DE 2022

1. UBS LEVILÂNDIA: 8 às 12h

DIA 25 DE MARÇO DE 2022

1. UBS ÁGUAS LINDAS: 8 às 12h

DIA 29 DE MARÇO DE 2022

1. UBS CIDADE NOVA IV: 08 às 12h

DIA 30 DE MARÇO DE 2022

1. UBS PAAR: 9 às 12h

Seminário para Agentes Comunitários de Saúde

– Tema: Que estratégias os Agentes Comunitários de Saúde podem adotar durante as visitas domiciliares para estimular a realização da prevenção do câncer de colo de útero?

– Data: 15 de março de 2022

– Horário: 14 às 17h

– Palestrante: Alrieth Vilhena

