Prefeitura de Ananindeua realiza atividade educativa sobre prevenção da gravidez na adolescência

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar 2019, realizada pelo instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a gravidez na adolescência é mais frequente entre as meninas que estudam em escolas públicas, em 2019, 7,9% das meninas de 13 a 17 anos que já tiveram relação sexual engravidaram alguma vez na vida.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), em 2020, de todas as mulheres gravidas no Pará, 21,97 % eram adolescentes. Já no ano seguinte, esse percentual foi 21,8%.

Pensando nesses dados, a Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat), irá apresentar hoje (23) o filme “Juno”, aos estudantes da escola Municipal João Paulo II.

A atividade educativa sobre a gravidez na adolescência tem como o objetivo proporcionar aos jovens a oportunidade de assistir a um filme gratuito, e de conscientizar sobre a gravidez precoce.

Ontem (22) a Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat) realizou uma palestra com o tema “ Riscos e Consequências da Gestação Precoce” com os alunos da escola, as assistentes sociais do CRAS falaram de forma lúdica e objetiva, a importância dos cuidados com a saúde dos jovens e métodos contraceptivos.

Sinopse

O filme conta a história de uma adolescente de 16 anos que, acidentalmente, engravida na sua primeira relação sexual. Como se considera inapta para ser mãe e dar uma boa educação a uma criança, decide doar o bebê assim que ele nasça.

Foto: Rosane Linhares