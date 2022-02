Prefeitura de Ananindeua realiza o Carnanindeua Live Folia nesta quarta-feira em formato online 

Amanhã (23) inicia o Carnanindeua 2022, o tradicional carnaval do município de Ananindeua, em formato online, será feito uma grande live com transmissão ao vivo durante os dias 23, 24 e 25 de fevereiro, a partir das 19h, pelas redes sociais oficiais da prefeitura, que está organizando o evento por meio da Secretaria de Cultura (Secult).

Nessa fase de pandemia que estamos enfrentando, O Carnanindeua Live Folia nasceu na necessidade de levar a festa do carnaval para as pessoas, mesmo estando em casa, garantindo segurança e sem aglomerações.

Na programação desta grande live, alguns blocos de carnaval estarão na programação da folia, que por conta da pandemia, foi adaptada para o formato online. A programação promete uma diversificada atração, com apresentação de banda de axé, blocos carnavalescos, concurso da Musa do Carnanindeua, dicas de saúde e maquiagem, entre outras atrações para que as pessoas possam curtir de casa este período de muito folia.

De acordo com a Prefeitura de Ananindeua equipes que atuarão na transmissão da live serão testados e estarão vacinados.

Confira a programação completa do Carnanindeua Live Folia:

Dia 23/02 (quarta-feira)

Abertura – 19h

Escola de Samba Caprichosos da Cidade Nova

Dicas de Maquiagem (Vídeo)

Concurso Musa do CARNANINDEUA 2022

Dica de saúde: Vacinação

Palco Samba & Folia: Plínio do Cavaco e Mariza Black

Resultado da Musa do Carnanindeua 2022

Bloco do Brasileirinhos

Palco Reis da Folia: Steve Pegada

Dia 24/02 (quinta-feira)

Abertura – 19h

Apresentação da Musa do Carnanindeua 2022

Dicas de Fantasia Infantil

Bloco CARNANINDEUA Kids: Badaleiros Badalados

O Carnaval da Inclusão: Andrea Sousa

Palco Samba & Folia: Marta Mariana & Banda e Carlinhos Macarrão

Dica de Carnaval: Não É Não

Bloco do Olhão do Maguari

Palco Reis da Folia: Mizerê

Dia 25/02 (sexta-feira)

Abertura – 19h

Palco Reis da Folia: Swing do Panda

Dicas de Customização de abadá

Apresentação da Musa do Carnanindeua 2022

Palco Samba & Folia: Markinho PS e Serginho Nóbrega

Dica de Carnaval: Empreendedorismo Feminino & Folia

Bloco do Bacurau da Meia Noite

Palco Reis da Folia: Eloy Iglesias

