Prefeitura de Ananindeua realiza o programa Ananin Fila Zero para zerar fila de espera para consultas

A prefeitura de Ananindeua está realizando mais uma edição do programa “Ananin Fila Zero” que tem como objetivo acabar com as filas de espera para consultas de atendimentos especializados e de procedimentos de ambulatórios nos bairros de Ananindeua.

A ação acontece nesta segunda-feira (27) até o dia 1 de outubro, está sendo realizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Guajará I, Tv We 62, no horário das 08h às 13h. os pacientes que estão sendo agendados são das áreas de Geraldo Palmeira, Maguari, Heliolândia e Distrito Industrial.

O paciente será avisado pela central Municipal, sobre o dia, local e horário do atendimento, assim descarta qualquer atendimento de demanda espontânea.

Qualquer dúvida sobre o “Ananin Fila Zero”, é so entrar em contato com as Unidades Básicas de Saúde mais próxima.

Foto: Perfil Prefeitura de Ananindeua

Jornalista: Marina Moreira