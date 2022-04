Prefeitura de Ananindeua realizará ação com castramóvel a partir de segunda-feira em Águas Brancas

A realização da ação promovida pela prefeitura ocorrerá a partir da próxima segunda feira (4), as 8 da manhã, na Rua D., ao lado da UBS Francisco Fernandes – Residencial Bem Viver em Águas Brancas. O objetivo da ação é promover a esterilização de animais, evitando o abandono de cães e gatos. A prefeitura visa melhorar não somente a saúde dos animais, mas também da população, principalmente das pessoas que não tem condições financeiras para castrar o seu pet.

O “Castramóvel” é um veículo equipado com centro cirúrgico que é levado de forma itinerante aos bairros e municípios para realização dessas ações. A castração gratuita estabelece alguns critérios. Segundo o site oficial da prefeitura de Ananindeua, os animais precisam estar saudáveis, com idade entre 07 meses a 03 anos de vida, o animal deve estar em jejum hídrico (6 horas) e sólido (8 horas) apenas no dia do procedimento cirúrgico, em caso de cio o animal não poderá ser castrado, o animal deverá estar higienizado antes do procedimento, e em caso de prenhez, a castração só poderá ser feita após o total desmame dos filhotes. É necessário também que os tutores tenham em mãos CPF, identidade e comprovante de residência para a obtenção do serviço.



Programação:

04/04 (Segunda-feira) – Cadastro e coleta de sangue de 60 gatos;

05/04 (Terça-feira) – Cadastro e coleta de sangue de 40 cachorros;

06/04 (Quarta-feira) – Castração de 60 gatos;

07/04 (Quinta-feira) – Castração de 40 cachorros.

Texto: Paola Queiroz

fonte: Prefeitura de Ananindeua

Foto: Ricardo Amanajás, Prefeitura de Ananindeua./ Divulgação Prefeitura de Ananindeua.