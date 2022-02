Prefeitura de Ananindeua reinaugura o Mercado Municipal

O Mercado Central de Ananindeua foi entregue na manhã de ontem, quinta-feira, 03, pelo Prefeito Dr. Daniel Santos, totalmente reformado, garantindo mais conforto aos consumidores e trabalhadores do local que somam 160.

Na oportunidade, Eduardo Kutaca, em nome dos feirantes, agradeceu pelo olhar especial que a gestão está tendo com a classe, ao requalificar e reformar as áreas que trabalham.

“Quero parabenizar a prefeitura que está olhando pela classe dos feirantes; agradecemos a toda equipe que veio trabalhar no Mercado Central. Agora, nossos amigos trabalhadores vão ter um espaço renovado, melhor e digno para todos”, disse.

O Mercado possui aproximadamente 4.300 m², onde o piso foi todo recuperado e ganhou uma nova camada de resina, garantindo mais durabilidade. O espaço ganhou ainda a instalação de climatizadores com sistema de evaporação, banheiros, nova pintura interna e externa, fachada e nova iluminação. Outra importante obra foi a construção de uma nova galeria da rede de drenagem e no telhado foram instalados novos brises metálicos.

“Estamos entregando este mercado que é símbolo de Ananindeua, para cada trabalhador, cada feirante que tira seu sustento da sua casa daqui desse mercado. Muito obrigado por cada um de vocês que superaram os transtornos das obras. Aqui, entregamos um Mercado Central bonito, quem vê sabe o quanto ele mudou. E esperamos que isso possa refletir em vendas para os feirantes”, falou o prefeito Dr. Daniel Santos.

Nesse mesmo momento, o prefeito anunciou mais uma importante obra de pavimentação, que levará mais consumidores ao mercado.

“Daqui a pouco, vou assinar a ordem de serviço para toda a requalificação da Rua Cláudio Sanders; precisamos requalificar toda essa via que é importante e levará ao mercado mais consumidores, gerando mais renda e fazendo com que a economia fomente no município”, disse o prefeito.

CURSO E EQUIPAMENTOS

Além de terem agora um novo local, os trabalhadores do Mercado Central poderão se capacitar por meio de um curso que será ofertado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – Sedec, que é responsável por coordenar os trabalhadores das feiras e mercados, para que possam aprender mais sobre as vendas, se atualizar e conquistar mais clientes.

Todo feirante, de acordo com a sua necessidade, receberá também equipamentos que auxiliarão no seu trabalho como caçarolas, conchas, balanças computadorizadas, escorredores, panelas de pressão e balcão frigorífico para que possam atender com mais qualidade os clientes.

Ana indeua possui treze áreas de comércio entre feiras e mercados, e a prefeitura já entregou a nova Feira de pescado do PAAR e está reformando o Mercado da Guanabara, a Feira da Cidade Nova IV e a Feira do Francisquinho no Jaderlândia. A PMA está também construindo a Feira do Jaderlândia e nos primeiros dias deste ano, a Secretaria de Saneamento apresentou os pré-projetos para os feirantes do Elo, no bairro do Distrito e da Feira do VI, no Conjunto Cidade V. Estão em fase de licitação, as feiras do Aurá e do Icuí, que até o final do mandato, serão entregues todas requalificadas e reformadas, levando melhorias aos moradores do município e, principalmente, aos feirantes que somam mais de 1500 profissionais diretos e indiretos que ganham seu sustento nessas áreas, fomentando a economia local.

Imagem: Leandro Santana/Ascom PMA