Prefeitura de Belém abre inscrições aos cursos do programa Donas de Si

A Prefeitura de Belém, por meio do Banco do Povo, abre inscrições para novas turmas do programa de qualificação profissional Donas de Si. Neste mês de fevereiro, serão ofertadas 105 vagas distribuídas em seis cursos: “Informática Básica”, “Manutenção de Notebook”, “Básico de Modelagem”, “Preparo de Hambúrguer Gourmet”, “Corte de Cabelo: Tendências Atuais” e “Maquiagem para Festas”.

As inscrições para as turmas serão divididas em duas datas: nas próximas quarta-feira, 1º de fevereiro e quinta-feira, 2. O candidato deve conferir a data correspondente ao curso do seu interesse.

Diferente das inscrições anteriores, dessa vez, o processo será somente presencial, na sede do Banco do Povo, que fica na Av. Nazaré, 669, esquina com a Tv. Quintino Bocaiúva, no bairro de Nazaré. O horário de atendimento será das 8 às 14h.

Os cursos ofertados nesta chamada pública são gratuitos e voltados ao público em geral. As aulas são presenciais, em laboratórios do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), que emitirá os certificados com validade em todo o país. O candidato deverá escolher apenas um curso.

“Decidimos experimentar a inscrição presencial na tentativa de otimizar o preenchimento de vagas. Pois, com a pré-inscrição no site, estávamos tendo algumas situações de alunos que faziam a pré-inscrição virtual, mas não compareciam para finalizar a inscrição de forma presencial, o que prejudicava outras pessoas que quisessem se inscrever, pois o desistente ocupava vaga no sistema. Acreditamos que, com a inscrição totalmente presencial, iremos atrair as alunas e os alunos verdadeiramente interessados”, explica a coordenadora-geral do Banco do Povo de Belém, Georgina Galvão.

Ela avalia que a pré-inscrição on-line poderá ser retomada no futuro.

Datas de inscrições e vagas

Na quarta-feira, 1º de fevereiro, ocorrem as inscrições para os cursos de Informática Básica (30 vagas), Básico de Modelagem (15 vagas) e Preparo de Hambúrguer Gourmet (15 vagas).

Na quinta-feira, 2, serão as inscrições para os cursos de Manutenção de Notebook (15 vagas), Corte de Cabelo: Tendências Atuais (15 vagas) e Maquiagem para Festas (15 vagas).

As vagas serão preenchidas pelos primeiros que chegarem e, os excedentes, serão inscritos em cadastro de reserva.

Período dos cursos

“Informática Básica” tem jornada de 160 horas-aula, com aulas de segunda à sexta-feira, de 18h30h às 21h30, entre os dias 06 de fevereiro e 28 de abril de 2023.

“Manutenção de Notebook” tem carga-horária de 100 horas, com aulas de segunda à sexta-feira, de 19h às 22h, entre os dias 13 de fevereiro e 4 de abril de 2023.

“Preparo de Hambúrguer Gourmet” tem jornada de 20 horas, com aulas de segunda à sexta-feira, das 18h30 às 21h30, entre os dias 06 e 14 de fevereiro de 2023.

“Básico de Modelagem” tem jornada de 48 horas, com aulas de segunda à sexta-feira, de 14h às 18h, entre os dias 13 de fevereiro e 03 de março de 2023.

“Corte de Cabelo: Tendências Atuais” tem jornada de 40 horas, com aulas de segunda à sexta-feira, de 8h30 às 12h30, entre os dias 13 de fevereiro e 1º de março de 2023.

Já “Maquiagem para Festas”, tem jornada de 40 horas, com aulas de segunda à sexta-feira, de 8h30 às 12h30, no período entre os dias 13 de fevereiro e 1º de março de 2023.

Critérios e procedimentos

Os candidatos deverão ter idade mínima de 16 anos, exceto para o curso de “Corte de Cabelo: Tendências Atuais”, que deverá ter a partir de 18 anos de idade.

No ato de inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos (originais e cópias): documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e comprovante de experiência para os cursos de Corte de Cabelo e de Maquiagem que exigem comprovação de curso ou experiência nas respectivas áreas.

Mais informações sobre os cursos estarão disponíveis no site do Banco do Povo de Belém ainda nesta segunda-feira, 30 de janeiro.

Texto: Enize Vidigal

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação