Prefeitura de Belém abre inscrições para cursos de informática, Excel e hidratação e escova de cabelo

A Prefeitura de Belém, por meio do Banco do Povo, abriu inscrições para os cursos gratuitos de “Informática Básica”, “Excel” e “Básico de Hidratação e Escova”. Os cursos foram contratados junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), que emitirá os certificados de conclusão. As inscrições serão recebidas até a próxima terça-feira, 21, com pré-inscrição no site do Banco do Povo de Belém disponível no link https://bancodopovo.belem.pa.gov.br/programas/cursos/.

As inscrições abrem nesta sexta-feira, 17 de junho, e encerram na próxima terça-feira, 21 de junho. As aulas iniciam no próximo dia 27 de junho.

Essas serão as primeiras turmas que a Prefeitura de Belém oferecerá gratuitamente à população através do termo de cooperação firmado entre o Banco do Povo de Belém e o Senac. Até 2023, serão ofertadas 1.155 vagas distribuídas em 26 cursos das áreas de informática, marketing digital, comércio e gestão, beleza, moda e gastronomia. As próximas turmas serão abertas ao longo dos próximos meses.

Já estão abertas as inscrições para as duas primeiras turmas de Informática Básica, sendo cada uma com 20 vagas. O curso possui carga horária de 160 horas. As aulas acontecerão no período de 27 de junho a 22 de agosto de 2022, com aulas de segunda a sexta-feira, no Centro de Educação Profissional Papaleo (C.E.P Papaleo), do Senac, situado na Rua Aristides Lobo, 1.058, esquina com a Tv Benjamin Constant, bairro do Reduto. O aluno pode optar pelo turno da manhã, com aulas das 8h às 12h, ou pelo turno da tarde, com aulas das 14 às 18h.

O pré-requisito para o curso de Informática Básica é ter idade mínima de 16 anos; e escolaridade mínima a partir do 6º ano do Ensino Fundamental.

Também estão disponíveis as duas primeiras turmas de Excel, com 20 vagas cada uma. O curso possui carga horária de 60 horas, com aulas de segunda à quinta-feira, no C.E.P Papaleo. Os alunos podem optar pela turma que fará o curso no período de 27 de junho a 20 de julho de 2022, no turno da tarde, das 14h às 18h; ou pela turma do período de 27 de junho a 28 de julho, no turno da noite, das 18h30 às 21h30.

O pré-requisito para cursar Excel é ter idade mínima de 14 anos; escolaridade mínima dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º Ano) incompleto; e ter conhecimento em Informática.

Já o curso Básico de Escova e Hidratação está com uma turma aberta com 15 vagas para o período de 11 de julho a 22 de julho. A carga horária é de 40 hs. As aulas acontecerão de segunda à sexta-feira, das 13h30 às 17h30, no Centro de Educação Profissional Belém, do Senac (C.E.P Belém), que fica na Rua Serzedelo Corrêa, 280, entre Avenida Braz de Aguiar e Avenida Gentil Bittencourt, no bairro de Batista Campos.

O pré-requisito para o curso Básico de Escova e Hidratação é ter idade mínima de 18 anos e, de preferência, possuir conhecimentos básicos em serviços de cabelo.

Como fazer a inscrição

Para participar, basta preencher a ficha de pré-inscrição (on line) disponível no site do Banco do Povo de Belém (https://bancodopovo.belem.pa.gov.br/programas/cursos/) e, em seguida, comparecer pessoalmente à sede do Banco – situada na Av. Nazaré, 669, esquina com a Tv Quintino Bocaiúva, bairro de Nazaré – até às 13h do dia 21/06, munido dos originais e cópias do documento de identificação (RG) com foto; do CPF; e do comprovante de residência na cidade de Belém para concluir a inscrição.

Mais informações no site www.bancodopovo.belem.pa.gov.br

Foto: Ascom Banco do povo Belém