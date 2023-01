Prefeitura de Belém abre inscrições para novos cursos do programa Donas de Si

A dois dias do aniversário de 407 anos de Belém, a Prefeitura da capital paraense, por meio do Banco do Povo, abre inscrições para novos cursos do programa de qualificação profissional gratuito “Donas de Si”. Na terça-feira, 10 de janeiro, às 10 horas da manhã, serão abertas as pré-inscrições no site do Banco do Povo com a oferta de 210 vagas distribuídas em sete cursos presenciais (12 turmas).

Os cursos de “Informática Básica”, “Excel”, “Básico de Corte e Costura”, “Modelagem em Malha”, “Corte de Cabelo: Tendências Atuais”, “Tranças e Penteados” e “Formação de Preço ao Vendedor” serão ministrados por meio do contrato assinado com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). As aulas ocorrerão nas dependências dessa instituição, com a emissão de certificados com validade nacional aos concluintes.

O Donas de Si chega a 2023 com 1.000 alunas e alunos atendidos pelo programa.

Inscrições

Os interessados devem acessar o site Banco do Povo (https://bancodopovo.belem.pa.gov.br/cursos) e preencher a ficha de pré-inscrição que será disponibilizada a partir das 10 horas da manhã. Os primeiros inscritos dentro do número de vagas disponíveis deverão comparecer à sede do Banco na data e endereço informados pelo sistema para confirmar a inscrição e apresentar originais e cópias dos documentos pessoais.

Também estão sendo disponibilizadas vagas de cadastro de reserva para o caso de desistência entre os inscritos. Os candidatos dessa modalidade também serão informados com datas e endereço para comparecer à sede do Banco do Povo.

Cursos

O curso com maior número de vagas ofertadas é “Informática Básica”, que terá 75 vagas distribuídas em quatro turmas (sendo duas com aula pela manhã e duas à tarde, havendo a opção de aulas de segunda à sexta-feira e apenas três dias na semana), todas com início das aulas no dia 16 de janeiro. A carga-horária é de 160 horas-aula. A idade mínima necessária é de 16 anos.

Na área de informática também são oferecidas 45 vagas de “Excel” distribuídas em duas turmas (uma de manhã e outra à tarde, com aulas duas vezes na semana. O início das turmas será no dia 17 de janeiro. A carga-horária é de 60 horas-aula. A idade mínima necessária é de 14 anos.

Na área de moda, são oferecidas 30 vagas para o curso “Básico de Corte e Costura” (duas turmas, uma de manhã e outra à tarde), com carga-horária de 40 horas-aula, e 15 vagas de “Modelagem em Malha” (uma turma à noite), com carga-horária de 48 horas-aula. Esses cursos iniciam no dia 23 de janeiro. A idade mínima é de 16 anos.

Na área de estética, são oferecidas 15 vagas para “Corte de Cabelo: Tendências Atuais” (uma turma de manhã), com carga-horária de 40 horas-aula, e 15 vagas para “Tranças e Penteados” (uma turma à tarde), com carga-horária de 20 horas-aula. As aulas começam no dia 16 de janeiro. A idade mínima necessária é de 16 anos.

E na área de gestão, são ofertadas 15 vagas para “Formação de Preço ao Vendedor” (uma turma de manhã), com carga-horária de 18 horas-aula. As aulas começam em 18 de janeiro. A idade mínima necessária é de 16 anos.

Texto: Enize Vidigal

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Banco do Povo