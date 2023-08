Prefeitura de Belém abre novas inscrições ao programa Donas de Si

A Prefeitura de Belém abre novas inscrições ao programa de qualificação profissional Donas de Si nos próximos dias 10, 11, 17 e 18 de agosto (próximas quinta e sexta-feiras). Nesta etapa são ofertadas 340 vagas distribuídas em 18 turmas de 17 cursos nas áreas de informática, gastronomia, moda e estética. Todos os cursos são presenciais e gratuitos. As inscrições acontecem na sede do Banco do Povo de Belém, órgão que operacionaliza o programa, situado na Avenida Nazaré, 669, esquina com a Tv. Quintino Bocaiúva, das 8h30 às 13h.

O Donas de Si já qualificou mais de 1.900 pessoas em Belém com cursos gratuitos e de curta duração que possibilitam a geração de renda imediata. Os certificados emitidos por instituições de excelência e com validade nacional incentivam o acesso ao mercado de trabalho por meio do emprego formal ou do empreendedorismo.

CONTRATO

Os cursos ofertados nesta etapa de inscrição serão realizados nos meses de agosto e setembro, por meio do contrato com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) que acaba de ser renovado por mais um ano.

O novo contrato no valor de R$ 735 mil prevê a oferta total de 1.871 vagas em 99 turmas de 44 cursos à população de Belém. O novo contrato representa o aumento da oferta de vagas e de cursos em relação ao anterior, que vigorou de junho de 2022 a maio de 2023, no valor de R$ 553 mil, com 1.115 vagas.

“Estamos ampliando a oferta de cursos nesse novo contrato com o Senac, inclusive, para atender as demandas que surgem com a COP 30”, explica a coordenadora-geral do Banco do Povo de Belém, Georgina Galvão, referindo-se à convenção da ONU sobre mudanças climáticas que acontecerá em Belém, em 2025. “Mas também não deixamos de investir nos cursos que vêm sendo mais procurados pela população, como o de Informática Básica, que estamos com o maior número de vagas ofertadas nesta chamada: 50”, acrescenta.

CURSOS

Confira os cursos disponíveis, datas de inscrição, requisitos, vagas disponíveis e período de aulas:

Manicure e Pedicure – Inscrição no dia 10/08, na sede do Banco do Povo, das 8h30 às 13h. Requisitos: idade mínima de 18 anos e ensino fundamental completo. Vagas: 15. Aulas de 16/08 a 17/10, das 13h30 às 17h30, no Senac da Av Serzedelo Corrêa, 279.

Técnicas Básicas de Maquiagem – Inscrição no dia 10/08, na sede do Banco do Povo, das 8h30 às 13h. Requisito: idade mínima de 15 anos. Vagas: 15. Aulas de 16/08 a 22/08, das 13h30 às 17h30, no Senac da Av Serzedelo Corrêa, 279.

Básico de Escova e Hidratação – Inscrição no dia 10/08, na sede do Banco do Povo, das 8h30 às 13h. Requisito: idade mínima 16 anos. Vagas: 20. Aulas de 23/08 a 05/09, das 8h30 às 12h30, no Senac da Av Serzedelo Corrêa, 279.

Básico de Modelagem – Inscrição no dia 10/08, na sede do Banco do Povo, das 8h30 às 13h. Requisitos: idade mínima 16 anos e ensino fundamental completo. Vagas: 15. Aulas de 16/08 a 31/08, das 14 às 18h, no Senac da Rua Aristides Lobo, 1058.

Básico de Corte e Costura – Inscrição no dia 10/08, na sede do Banco do Povo, das 8h30 às 13h. Requisitos: idade mínima 16 anos e ensino fundamental incompleto. Vagas: 15. Aulas de 16/08 a 31/08, das 8 às 12h, no Senac da Rua Aristides Lobo, 1058.

Preparo de Hambúrguer Gourmet – Inscrição no dia 11/08, na sede do Banco do Povo, das 8h30 às 13h. Requisito: idade mínima 14 anos. Vagas: 15. Aulas de 17/08 a 25/08, das 18h30 às 21h30, no Senac da Av Serzedelo Corrêa, 279.

Informática Básica – Inscrição no dia 11/08, na sede do Banco do Povo, das 8h30 às 13h. Requisitos: idade mínima 14 anos e ensino fundamental incompleto. Total de vagas: 50. Duas turmas disponíveis, ambas com aulas 16/08 a 16/10, sendo uma no horário das 8 às 12h e outra de 14 às 18h, no Senac da Rua Aristides Lobo, 1058.

Excel – Inscrição dia 11/08, na sede do Banco do Povo, das 8h30 às 13h. Requisitos: idade mínima 14 anos, ensino fundamental incompleto e conhecimentos em informática. Vagas: 20. Aulas de 16/08 a 05/09, das 8 às 12h, no Senac da Rua Aristides Lobo, 1058.

Designer de Sobrancelhas e Embelezamento de Cílios – Inscrição dia 17/08, na sede do Banco do Povo, das 8h30 às 13h. Requisito: idade mínima 14 anos. Vagas: 20. Aulas de 04/09 a 21/09, das 13h30 às 17h30, no Senac da Av Serzedelo Corrêa, 279.

Cortes Masculinos com Máquina – Inscrição dia 17/08, na sede do Banco do Povo, das 8h30 às 13h. Requisitos: idade mínima 18 anos, desejável possuir alguma experiência na área. Vagas: 20. Aulas de 04/09 a 19/09, das 13h30 às 17h30, no Senac da Av Serzedelo Corrêa, 279.

Alongamento de Cílios – Inscrição dia 17/08, na sede do Banco do Povo, das 8h30 às 13h. Requisito: idade mínima 18 anos. Vagas: 20. Aulas de 13/09 a 19/09, das 13h30 às 17h30, no Senac da Av Serzedelo Corrêa, 279.

Coloração Básica – Inscrição dia 17/08, na sede do Banco do Povo, das 8h30 às 13h. Requisitos: idade mínima 18 anos, desejável possuir conhecimentos básicos em serviços de cabelo. Vagas: 20. Aulas de 13/09 a 25/09, das 8h30 às 12h30, no Senac da Av Serzedelo Corrêa, 279.

Ferramentas de Marketing Digital – Inscrição dia 18/08, na sede do Banco do Povo, das 8h30 às 13h. Requisitos: idade mínima 16 anos e ensino fundamental completo. Vagas 25. Aulas nos dias 01, 04, 05, 11, 12 e 15/09, das 8h30 às 12h30, no Senac da Av Serzedelo Corrêa, 279.

Confecção de Bolsas em Tecidos – Inscrição dia 18/08, na sede do Banco do Povo, das 8h30 às 13h. Requisito: idade mínima 16 anos e ensino fundamental incompleto. Vagas 15. Aulas de 04/09 a 21/09, das 8 às 12h, no Senac da Rua Aristides Lobo, 1058.

Técnicas Básicas em Confeitaria – Inscrição dia 18/08, na sede do Banco do Povo, das 8h30 às 13h. Requisito: idade mínima 16 anos. Vagas 15. Aulas de 11/09 a 22/09, das 13h30 às 17h30, no Senac da Av Serzedelo Corrêa, 279.

Hardware – Montagem e Manutenção de Computadores- Inscrição dia 18/08, na sede do Banco do Povo, das 8h30 às 13h. Requisitos: idade mínima 16 anos, ensino fundamental II incompleto e conhecimento em informática. Vagas 20. Aulas de 04/09 a 03/10, das 14h às 18h, no Senac da Rua Aristides Lobo, 1058.

Manutenção de Notebooks – Inscrição dia 18/08, na sede do Banco do Povo, das 8h30 às 13h. Requisitos: idade mínima 16 anos, ensino fundamental incompleto e conhecimentos em informática (SO Windows e internet). Vagas 20. Aulas de 13/09 a 19/10, das 8 às 12h, no Senac da Rua Aristides Lobo, 1058.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Os interessados deverão comparecer à sede do Banco do Povo, na data correspondente ao curso pretendido, munidos das cópias e originais dos documentos de identificação com foto, Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de residência em Belém e comprovante de escolaridade quando exigido nos requisitos do curso escolhido.

Em caso de preenchimento de todas as vagas, haverá formação de cadastro de reserva.

Imagens: Agência Belém