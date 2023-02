Prefeitura de Belém abre novas inscrições aos cursos do programa Donas de Si

A Prefeitura de Belém, por meio do Banco do Povo, vai abrir novas inscrições aos cursos gratuitos de qualificação profissional do programa Donas de Si nos próximos dias 28 de fevereiro (terça-feira), 1° e 02 de março (quarta e quinta-feiras). Serão ofertadas 225 vagas distribuídas em 15 turmas de 13 cursos das áreas de informática, estética, moda, gastronomia e gestão. As aulas serão realizadas no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) , por meio de contrato firmado com o Banco do Povo.

Entre os cursos que costumam ser mais procurados, estão três da área de costura, “Técnicas de Costura: Consertos e Ajustes”, “Confecção de Bolsas em Tecidos” e “Modelagem em Malha”; além de “Unhas de Gel” e “Manutenção de Notebook”. Entre as novidades, estão “Ferramentas de Marketing Digital”, “Empreendedorismo Digital” e os novos “Maquiagem para Pele Negra” e “Gestão e Prática Logística no E-Commerce”, sendo o último voltado a lojas virtuais de vendas on-line.

As inscrições para novos cursos serão realizadas de forma presencial, na sede do Banco do Povo de Belém (Av, Nazaré, 69, esquina com a Tv Quintino Bocaiúva), das 8 às 14h. O candidato deve optar por apenas um curso e ficar atento à data de inscrição para o curso pretendido.

No dia 28 de fevereiro haverá inscrição para os cursos de “Técnicas de Costura: Consertos e Ajustes” (a turma terá aulas no período de 06 a 16/03, de segunda à sexta-feira, das 8 às 12h); “Maquiagem para Pele Negra” (de 6 a 17/03, de segunda à sexta-feira, das 13h30 às 17h30); “Unhas de gel” (de 6 a 23/03, de segunda à sexta-feira, das 18h3 ás 21h30); “Empreendedorismo Digital” (de 6 a 24/03, de segunda à sexta-feira, das 13h30 às 17h30) ;e “Gestão e Prática Logística no E-Commerce” (de 6 a 20/03, de segunda à sexta-feira, das 13h30 às 17h30).

No dia 1° de março, a inscrição será para os cursos de “Ferramentas de Marketing Digital” (aulas de 6 a 13/03, de segunda à sexta-feira, das 18h30 às 21h30); “Confecção de Bolsas em Tecidos” (de 8 a 21/03, de segunda à sexta-feira, das 14 às 18h); “Modelagem em Malha” (de 13/03 a 19/04, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 18h30 às 21h30); “Maquiagem para Festas” (de 13 a 24/03, de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 12h30); e “Tranças e Penteados” (de 18 a 27/03, às segundas, terças e quartas-feiras, das 18h30 às 21h30).

E no dia 2 de março, a inscrição será para os cursos de “Manutenção de Notebook” (de 20/03 a 26/04, de segunda à sexta-feira, das 14 às 18h); “Excel” (de 20/03 a 11/04, de segunda à sexta-feira, das 8 às 12h); “Doces para Festas” (de 27/03 a 04/04, de segunda à sexta-feira, das 18h30 às 21h30); e “Gestão e Prática Logística no E-Commerce” (20/03 a 03/04, das 8h30 ás 12h30).

Alguns cursos tem como pré-requisito o conhecimento prévio na área: “Maquiagem para Pele Negra”, “Maquiagem para Festas”, “Técnicas de Costura: Consertos e Ajustes”, “Modelagem em Malha” e “Tranças e Penteados” exigem curso prévio ou conhecimento nas áreas correspondentes. No caso de “Confecção de Bolsas em Tecidos”, é preferível ter conhecimento prévio. Para cursar “Excel” e “Manutenção de Notebook” é necessário ter conhecimento prévio de informática nos dois casos, e também de S.O Windows e internet no segundo caso.

Serão ofertadas 15 vagas para cada uma dessas turmas, sendo 30 vagas para Excel.

Mais informações sobre os cursos estão disponíveis no site do Banco do Povo e pelo telefone/ Whatsapp (91) 98420-0491.

Texto: Enize Vidigal

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Banco Do Povo