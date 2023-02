Prefeitura de Belém abre oficialmente o Carnaval Belém Todas as Cores na Aldeia Cabana nesta sexta, 10

Na noite desta sexta-feira, 10, começa oficialmente o Carnaval Belém Todas as Cores 2023. O total de 31 agremiações tomam conta da Aldeia Cabana de Cultura Amazônica David Miguel, na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, nos dias 10,11,12 e 17. Ainda na Aldeia, dia 18, serão os blocos.

Sendo uma das mais antigas e tradicionais manifestações da cultura popular, o desfile oficial das Escolas de Samba promete uma festa longa, com muita cor, música e diversão.

Ainda no Carnaval 2023, a Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural de Belém (Fumbel), garantiu programação não só na Aldeia Cabana, mas também nos distritos de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro, com apoio das Agências Distritais, dias 19, 20 e 21.

Nesta sexta-feira, 10, oito escolas do 2º grupo se apresentam d as 19h às 4h de sábado, 11. Na noite de sábado, o desfile inicia às 19h e segue até às 4h de domingo, 12, com a apresentação das cinco escolas do 1º Grupo. E, no domingo, das 18h às 2h de segunda-feira, 13, desfilam mais cinco escolas do 1º Grupo.

As escolas do 3º grupo entrarão na avenida da Aldeia Cabana no dia 17, sexta, a partir das 19h, com 13 desfiles. No dia seguinte, sábado,18, a partir das 19h, a programação oficial do Carnaval de Belém fecha com o desfile dos blocos carnavalescos.

A Fumbel oficializou a ordem dos desfiles das agremiações do primeiro, segundo e terceiro grupos da capital. O anúncio foi feito na última quarta-feira, 23 de janeiro.

>> Confira a programação:

• Sexta – 10/02

Escolas de Samba do 2° grupo

– Escola de Samba Mocidade Olariense

Concentração: 19h

Desfile: Início 20h / Término 20h50

– Associação Carnavalesca Mocidade Unida do Benguí

Concentração: 20h

Desfile: Início 21h / Término 21h50

– Associação Carnavalesca Boêmios da Vila Famosa

Concentração: 21h

Desfile: Início 22h / Término 22h50

– Associação Carnavalesca Império Jurunense

Concentração: 22h

Desfile: Início 23h / Término 23h50

– Associação Carnavalesca Cacareco

Concentração: 23h

Desfile: Início 00h / Término 00h50

– Agremiação Carnavalesca Coração Jurunense

Concentração: 00h

Desfile: Início 01h / Término 01h50

– Grêmio Recreativo Escola de Samba Habitat do Boto

Concentração: 01h

Desfile: Início 02h / Término 02h50

– Associação Carnavalesca A Grande Família

Concentração: 02h

Desfile: Início 03h / Término 03h50

• Sábado – 11/02

Escolas de Samba do 1° grupo

– Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos da Pedreira

Concentração: 21h

Desfile: Inicio 22h / Término 23h

– Associação Carnavalesca Soc. Embaixada de Samba do Império Pedreirense

Concentração: 22h

Desfile: Início 23h10 / Término 00h10

– Grêmio Recreativo Esportivo Beneficente Jurunense Rancho Não Posso Me Amofiná

Concentração: 23h20

Desfile: Início 00h20 / Término 01h20

– Grêmio Recreativo Escola de Samba Piratas da Batucada

Concentração: 00h20

Desfile: Início 01h30 / Término 02h30

– Grêmio Recreativo e Carnavalesco Deixa Falar

Concentração: 01h30

Desfile: Início 02h40 / Término 03h40

• Domingo – 12/02

Escolas de Samba do 1° grupo

– Grêmio Recreativo Carnavalesco Os Colibris

Concentração: 19h

Desfile: Início 20h / Término 21h

– Associação Carnavalesca Xodó da Nega

Concentração: 20h

Desfile: Início 21h10 / Término 22h10

– Associação Carnavalesca Bole-Bole

Concentração: 21h10

Desfile: Início 22h20 / Término 23h20

– Escola de Samba da Matinha

Concentração: 22h20

Desfile: Início 23h30 / Término 00h30

– Associação Cultural Recreativa Carnavalesco Império de Samba Quem São Eles

Concentração: 23h30

Desfile: Início 00h40 / Término 01h40

• Sexta – 17/02

Escolas de Samba do 3° grupo

– Grêmio Recreativo Escola de Samba Paixão Rubro Negra

Concentração: 18h

Desfile: Início 19h / Término 19h40

– Grêmio Recreativo Cultural Universidade de Samba Nação Rubro Negra

Concentração: 19h

Desfile: Início 19h50 / Término 20h30

– Escola de Samba Mocidade Botafoguense

Concentração: 19h50

Desfile: Início 20h40 / Término 21h20

– Associação Carnavalesca Rosa de Ouro

Concentração: 20h40

Desfile: Início 21h30 / Término 22h10

– Agremiação Carnavalesca Caprichosos da Cidade Nova

Concentração: 21h30

Desfile: Início 22h20 / Término 23h

– Grêmio Recreativo Carnavalesco Parangolé do Samba

Concentração: 22h20

Desfile: Início 23h10 / Término 23h50

– Associação Sociocultural e Carnavalesco Guerreiros do Samba e do amor

Concentração: 23h10

Desfile: Início 00h / Término 00h40

– Associação Carnavalesca Nova Mangueira

Concentração: 00h

Desfile: Início 00h50 / Término 01h30

– Sociedade Cultural do Pará Embaixadores Azulinos

Concentração: 00h50

Desfile: Início 01h40 / Término 02h20

– Associação Carnavalesca Alegria Alegria

Concentração: 01h40

Desfile: Início 02h30 / Término 03h10

– Grêmio Recreativo Escola de Samba Rosa da Terra Firme

Concentração: 02h30

Desfile: Início 03h20 / Término 04h

– Real Sociedade Portela

Concentração: 03h20

Desfile: Início 04h10 / Término 04h50

– Escola de Samba Guardiões do Samba e da Pedreira

Concentração: 04h10

Desfile: Início 05h / Término 05h40.

Com a colaboração de Michel Jorge, Ascom Fumbel.

Texto: Cleide Magalhães

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/COMUS