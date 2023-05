Prefeitura de Belém abre programação de campanha internacional com o tema “No trânsito, escolha a vida”

A Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), em ação integrada com a Secretaria de Saúde (Sesma), promove diversas atividades alusivas ao “Maio Amarelo 2023”, campanha de iniciativa mundial, em parceria com órgãos do governo, empresas, entidades de classe, associações, federações e a sociedade civil organizada.

O movimento tem como tema “No trânsito, escolha a vida” e propõe uma discussão sobre prevenção e redução de acidentes de trânsito, voltada à conscientização, à responsabilidade e à avaliação de riscos sobre o comportamento de cada cidadão em seus deslocamentos diários no trânsito.

Debate e mobilização

Dentre as atividades previstas pela Semob, está o evento de abertura da programação alusiva à campanha, que ocorrerá nesta terça-feira, 16, das 8h às 17 horas, no Auditório da Federação do Comércio (Fecomércio), localizado na avenida Assis de Vasconcelos, no bairro Campina. O objetivo principal do evento é debater a segurança viária e mobilizar a sociedade para discutir as boas práticas, levando à conscientização sobre a adoção de condutas mais seguras no trânsito.

A abertura será feita pela Prefeitura de Belém e contará com palestras e mesas-redondas, com a participação de representantes de prefeituras municipais, do Observatório Nacional de Segurança Viária e do governo do Estado, ligados ao trânsito e à saúde: conscientizando para as boas práticas e condutas no trânsito, evita-se e reduz-se a quantidade de sinistros e mortes no trânsito, além de economizar recursos utilizados em internações, ocupações de leitos e na recuperação de pacientes vítimas de acidentes.

Ampla programação

Com essa expectativa, a Semob preparou uma extensa programação a ser desenvolvida durante duas semanas, que conta com a realização de passeio ciclístico; ações educativas nas escolas; ações destinadas à conscientização dos assentos preferencias no transporte público; o respeito às vagas especiais de estacionamento (idoso e PCD); e blitz educativas aos pedestres, ciclistas, motociclistas e condutores, para que respeitem os espaços de cada um e ajam com empatia e cuidado com os mais fracos no trânsito.

Em culminância haverá a encenação de uma peça teatral, preparada por arte-educadores da Chefia de Educação para o Trânsito (CDET), para estudantes da rede municipal de ensino.

