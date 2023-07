Prefeitura de Belém acompanha ocorrência de incêndio no mercado em Mosqueiro

Um incêndio de pequeno porte atingiu uma loja de conveniência que funcionava no complexo do Marcado Municipal da Vila, em Mosqueiro, na manhã, deste domingo, 30, por volta de 6h. A Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital de Mosqueiro e Defesa Civil, acompanha a ocorrência do sinistro, que foi controlado em poucas horas pelo Corpo de Bombeiros. A área em frente ao Mercado já está liberada para o trânsito de pedestres e veículos.

Em suas redes sociais, a agente distrital de Mosqueiro, Vanessa Egla, cumprimentou os bombeiros pela agilidade na operação e se colocou à disposição para colaborar com o processo de elucidação das causas do incêndio e tomar as providências cabíveis para auxiliar os comerciantes que tiveram perda material.

“Já acionamos a Defesa Civil de Belém, que vai acompanhar a situação, nesta segunda-feira, 31. Graças a Deus não houve vítimas e não foi necessário a interdição do mercado, que está funcionando normalmdnte”, disse Vanessa Egla.

A Defesa Civil do Município de Belém informa que vai verificar a ocorrência no local, nesta segunda-feira, 31, para fazer a vistoria da estrutura do prédio e observar a situação dos estabelecimentos que funcionam próximos ao local onde houve o incêndio.

O sinistro – Foi contido pelos homens do Corpo de Bombeiros logo nas primeiras horas que foi registrado, evitando que o fogo se alastrasse para a lateral do mercado, onde funcionam quiosques de comercialização de artigos diversos, acessórios de celular e lanchonetes. Não houve vítimas, apenas danos materais.

Segundo o major Anderson Campos, comandante do vigésimo Grupamento de Bombeiros Militar com sede, em Mosqueiro, a ocorrência foi atendida com três viaturas, sendo um carro de combate à incêndio, um segundo de salvamento e um terceiro de resgate, caso houvesse vítima no local.

“Nosso trabalho foi comandado pelo sub-tenente Mendes e conseguimos agir rapidamente no combate e controle total das chamas. Ainda é cedo para se falar em causas, vamos aguardar a perícia que será feito no local nos próximos dias”, disse o comandante, na manhã deste domingo, 30.

O incêndio assustou quem estava às proximidades do local. O Mercado é um dos pontos turísticos de Mosqueiro e passou por reforma completa em 2022, sendo muito frequentado por consumidores, permissionários e visitantes. O local atingido pelas chamas faz parte do complexo do mercado e oferecia produtos alimentícios e artigos de conveniência.

Texto: Selma Amaral

Fonte: Agência Belém/Foto: Cedidas Pelo Corpo de Bombeiro