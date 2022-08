Prefeitura de Belém alerta jovens para a prevenção das ISTs, principalmente o HIV e a Sífilis

Os jovens, são o grupo mais afetado pelas infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), especialmente o HIV e a Sífilis na capital paraense. A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), torna permanente o “Painel Epidemiológico das ISTs”, para alertar a população sobre o alto número de casos e da gravidade das ISTs, especialmente o vírus HIV, que leva à doença Aids.

O Painel é uma plataforma para visualização de dados relativos ás ISTs, notificados pela rede municipal de saúde de Belém no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). A responsabilidade de atualização do painel na Sesma é do Departamento de Vigilância á Saúde e do Núcleo de Promoção á Saúde. O painel apresenta dados importantes como quantidade de casos notificados por bairro, sexo de nascimento, idade, ano de notificação, que ficarão disponíveis para consulta.

Foto: Edinelson Shinohara – Sesma

Notificações – Os dados revelam que o bairro que concentra o maior número de notificações de HIV é o Guamá (502 casos), seguido pelos bairros Pedreira (479), Jurunas (399), Tapanã (382), Sacramenta (381), Marco (365) e Marambaia (353).

Em relação ao percentual, 70% dos casos notificados são de pessoas que se autodeclaram pardas. Em relação ao sexo de nascimento, 73% são homens, contra 26% de mulheres. Jovens de 18 a 29 anos correspondem a 3.973 casos notificados, sendo que a população de 30 a 39 totaliza 2.680 casos.

HIV – O HIV é uma infecção que tem testagem rápida disponível nas unidades básicas de saúde e no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA Belém), localizado na travessa Rui Barbosa, 1.059, bairro de Nazaré.

O teste é gratuito, sigiloso, não dói e fica pronto em 20 minutos, bastando apenas que a pessoa leve o seu documento de identidade para acessar o serviço.

Caso o resultado do teste seja “não reagente” (negativo) para o HIV, a pessoa passa por um momento de aconselhamento para identificação de possíveis vulnerabilidades para a ocorrência de HIV, como pessoas que não utilizam preservativos nas relações, mesmo as casadas (relações estáveis), profissionais do sexo ou as que têm várias parcerias sexuais eventuais.

Mas, se o resultado do teste for “reagente” (positivo), o tratamento para o HIV é garantido pelo SUS e a pessoa passa a ter acompanhamento no Centro de Atenção à Saúde nas Doenças Infecciosas Adquiridas (Casa Dia).

“É fundamental começar o tratamento e permanecer se cuidando. Somente desta forma a pessoa fica livre de outras infecções que poderão levá-la a óbito. Toda pessoa que vive com HIV e se cuida segue a vida em frente, rumo a seus sonhos e objetivos. HIV não é mais sinônimo de morte, mas estar em tratamento é uma condição essencial para a vida. Não existe ainda cura para o HIV, mas o tratamento é tão eficiente que não há diferença na rotina de vida de quem vive com HIV e de quem não vive”, afirma Edgar.

Sífilis – Em relação à sífilis, o painel mostra que o bairro do Tapanã reúne o maior número de casos, totalizando 356 casos. Os bairros da Marambaia (312) e Sacramenta (238) também estão entre os primeiros colocados em notificações.

A sífilis tem tratamento e cura. Em caso positivo para sífilis, na própria unidade onde ocorreu a testagem deve ser feito o encaminhamento para o exame VDRL quantitativo, que definirá como se dará o tratamento, que na maioria dos casos é com medicamento injetável em três doses, disponível também nas unidades de saúde.

Teste rápido – A Sesma reforça que há disponibilidade de testes rápidos para as ISTs nas unidades básicas e no CTA, as quais também estão abastecidas de preservativos internos e externos (masculinos e femininos), mas que a atitude de se cuidar é sempre de cada pessoa: a prevenção é individual. Cada pessoa é responsável pelas suas formas de prevenção que vão desde o uso de preservativos, até a seleção de parceiros (as) sexuais.

Profilaxia – Há também as formas medicamentosas de prevenção do HIV, como a PEP (Profilaxia Pós-Exposição) e a PREP (Profilaxia Pré-Exposição), medicamento que se usado corretamente é capaz de prevenir a infecção pelo HIV. Essas tecnologias estão à disposição da população nos diversos serviços da Sesma.

Foto: Marcos Barbosa / Comus