Prefeitura de Belém alerta população sobre perfis falsos nas redes sociais

A Prefeitura Municipal de Belém (PMB) está presente em diversas redes sociais, com o intuito de se comunicar de forma mais direta e efetiva com a população pela internet.

Entretanto, o perfil oficial da PMB, bem como os das secretarias, vêm sendo constantemente alvo de pessoas mal intencionadas que criam perfis nas redes sociais passando-se por órgãos públicos, sem ter qualquer vínculo com a Prefeitura, ou autorização para tal ato.

Os perfis falsos, ou “fakes”, como geralmente são chamados na internet, é apenas uma etapa de uma série de golpes e fraudes que podem ser cometidos contra pessoas que acreditam estarem interagindo com os perfis oficiais da Prefeitura de Belém.

É preciso atenção redobrada nas redes

O responsável pelas redes sociais da prefeitura, Madson Sousa, explica que por trás desses perfis há pessoas mal intencionadas que estão atentas em quem acompanha os perfis oficiais.

“Os golpistas abordam os seguidores pelos perfis falsos, persuadindo-os a fornecerem informações, de acordo com o seu interesse. Usuário mais desatento, que não tenha verificado se o perfil é o oficial ou não, tende a cair nesses golpes”, orienta.

Segundo Madson, os golpes relacionados às redes sociais geralmente envolvem clonagem de celulares, em que é pedido dinheiro para os contatos da vítima em seu nome, mas ele alerta que outros dados também são solicitados, como RG, CPF ou endereços.

Esta rede de crimes envolvendo perfis falsos em redes sociais não é um caso isolado em Belém ou da Prefeitura. Perfis com muitos seguidores e grandes interações nas publicações, como celebridades, órgãos públicos, marcas etc, são vítimas constantes de “fakes”, pois quanto mais público, mais possíveis de atrair vítimas.

Divulgação diária de ações, obras e serviços do município

“O perfil da Prefeitura de Belém atualmente tem 172 mil seguidores só no instagram, mais de 140 mil no facebook e 77 mil seguidores no twitter. Uma rede gigante de audiência, o que atrai muitos golpistas”. relata Madson.

Todavia, existem algumas estratégias para diferenciar os perfis oficiais dos falsos, que podem prevenir os usuários a serem vítimas de golpes. Uma das principais dicas é verificar o número de publicações e de seguidores.

A maioria dos perfis verdadeiros tem bastante conteúdo na página e bastante seguidores também. Outra ferramenta muito importante é o selo de identificação, fornecido pelas próprias redes sociais. Os próprios usuários também podem fazer sua parte nesse combate aos “fakes” denunciando, na própria plataforma, os perfis que se passam por uma pessoa ou instituição.

FONTE AGENCIA BELEM