Prefeitura de Belém alerta que cobrir raízes de árvores com cimento é crime ambiental

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), faz um alerta importante: atos que parecem simples e sem relevância podem vir a ser a causa da morte de um vegetal ou o principal motivo da queda de uma árvore.

É o caso das pessoas que colocam cimento sobre as raízes de árvores para “embelezar” calçadas, sem, sequer, prestar atenção ao fato de que árvores são seres vivos e que cobrir as raízes com cimento significa sufocá-las e, fatalmente, matá-las. Tal ato caracteriza-se como crime ambiental.

Condenação

O engenheiro florestal Alexandre Mesquita esclarece que, quando cobrimos as raízes de uma árvore com cimento, retiramos sua capacidade de buscar nutrientes para sobreviver, principalmente quando se trata de árvores novas, que ainda estão em formação, as raízes ainda não se desenvolveram totalmente. “Nestes casos, o cimento é uma condenação à morte para essas árvores”, explica o engenheiro.

De acordo com a Semma, tem sido comum ver nas ruas da capital, principalmente em frente a estabelecimentos comerciais, esse tipo de prática. A ação ocorre, geralmente, para garantir a estética de calçadas e pisos de áreas comuns, em detrimento da sobrevida de um vegetal.

Manual de arborização

Segundo a engenheira florestal e fiscal da Semma Helena Beckman, há um manual de arborização de Belém, que tem força de lei. O documento exige que o espaço necessário para a árvore se desenvolver seja respeitado, principalmente porque podem ocorrer acidentes com esse vegetal: na medida em que o tronco começa a secar por falta de água, por exemplo, essa árvore, que teve suas raízes cobertas de cimento, apodrece e cai.

Um desses casos de crime ambiental foi detectado na avenida Brás de Aguiar, entre as travessas Benjamin Constant e Rui Barbosa, onde uma mangueira teve toda a base da raiz coberta por cimento. Trata-se de uma árvore muito nova e já estaria morrendo, se não se retirasse o cimento que encobria as raízes do vegetal.

Funcionário de um restaurante na travessa Rui Barbosa há 12 anos, Abimael de Oliveira não tinha ideia desse tipo de problema e via com normalidade essa prática de cobrir raízes com cimento. “Eu não sabia que isso podia acontecer, fico até preocupado com acidentes, pois conheço algumas árvores aqui na redondeza que estão assim”, contou.

O diretor do Departamento de Áreas Verdes Públics da Semma, Kayan Rossy, informa que uma equipe da secretaria reabriu a cova, para salvar o vegetal, e vai fazer o tratamento necessário para que a árvore se desenvolva. Além disso, a Semma está buscando, por meio de filmagens de câmeras de segurança, a autoria desse crime ambiental. Após identificar os autores, o órgão municipal deverá aplicar as sanções cabíveis.

A equipe também deve identificar outros casos semelhantes e reabrir as covas para evitar acidentes futuros.

Apoio da população

A Semma solicita apoio da população para que denuncie casos como esses, principalmente por causa do perigo que isso pode trazer para as pessoas que residem perto de um vegetal que tenha recebido cobertura de cimento na raiz.

As denúncias podem ser encaminhadas para o e-mail denunciameioambiente@semma.pmb.pa.gov.br.

Texto: Antonio Carlos

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação